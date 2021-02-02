«استعمل القوة وهدد شخصا».. السجن 7 سنوات لمزارع بكفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، اليوم الثلاثاء، حضوريا، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 7 أعوام، وغرامة 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته بالمصروفات الجنائية، لاتهامه باستعراض القوة، والتلويح بالعنف بمدينة الرياض.

صدر الحكم في أحداث القضية رقم 2681 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2182 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.وتبين من أوراق القضية، أن النيابة للمتهم تهما بإحراز سلاحا ناريا مششخنا عبارة عن «بندقية نصف آلية»، وطلقات نارية تستخدم في السلاح الناري المضبوط، كما أتلف عمدا منقولات خاصة داخل مسكن المجني عليه المذكور، وترتب عليه ضررا ماديا.

وأمر المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة «عماد.م.م.ا»، 47 عاما، لمحكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 26 سبتمبر 2020، استعرض القوة، ولوح بالعنف، والتهديد ضد المجني عليه «أحمد.ع.م.م»، بقصد ترويعه، وتخويفه، وإلحاق الأذى به، والإضرار بممتلكاته، وسلب ماله.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، بالسجن 3 سنوات غيابيا لـ4 أشخاص، بينهم سيدة، وذلك لاتهامهم باستعمال القوة والعنف مع نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم، والتعدي عليه أثناء تأدية عمله، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم في أحداث القضية رقم 11698 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1624 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسام صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من «هبة.ج.إ.ع»، 32 عامًا، ربة منزل، و«بلال.ج.إ.ع»، 22 عامًا، مبيض محارة، و«محمدج.إ.ع»، 28 عاما، مبيض محارة، و«محمدم.م.أ»، 29 عامًا، حاصل على دبلوم ثانوي تجاري، ويقيمون بمركز المحلة الكبرى، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمعاقبتهم فيما هو منسوب إليهم.