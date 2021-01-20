السجن المشدد 3 سنوات لطالب هتك عرض طفل بكفر الشيخ

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبدالتواب، وسكرتارية مجدي غانم،، اليوم الأربعاء، حضوريا بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بهتك عرض طفل، بقرية «دمرو»، التابعة لمركز سيدي سالم.

صدر الحكم في أحداث القضية رقم 22401 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 1876 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أمر بإحالة المتهم «صلاح م. م.»، 18 سنة، طالب، مقيم بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمحاكمته في اتهامه بهتك عرض طفل بالقوة، من خلال اقتياده إلى أحد الأماكن، ونزع عنه ملابسه، وارتكب فعله الفاحش، وفق ما أسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وبحضور إسلام محمد الحمادي، وكيل النائب العام، بمعاقبة متهم حضورياً بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته مخدرات وسلاح أبيض.

تعود أحداث القضية رقم 10384 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم1980 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ، إلى 17 أغسطس الماضي، حينما جرى ضبط المتهم «بدري أ. م.»، 24 سنة، صياد، مقيم بقرية «دفرية»، التابعة لمركز كفر الشيخ، وبحيازته كمية من جوهر «الهيروين»، وسلاح أبيض عبارة عن «مطواة قرن غزال»، بهدف الإتجار في المخدرات.

وتبين من أوراق القضية أنه جرى ضبط المتهم داخل منزله، وبتفتيشه عثر على كمية من جوهر الهيروين، وباستكمال تفتيشه عثر على سلاح أبيض وهاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار في المواد المخدرة.