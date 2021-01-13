اعتدوا عليه بالضرب.. السجن 8 سنوات لـ أمين وفردي شرطة بتهمة قتل سائق

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 3 شرطيين بتهمة قتل سائق «توك توك»، بالسجن 8 سنوات لكل منهم، بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء ضبطه في قضية بالخطأ.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين "تامر ممدوح سليم عضو اليمين ووليد أنور إبراهيم عضو يسار ومحمد ماهر رشاد" وسكرتارية محمد فاروق وأحمد محمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 24094 ليوم 30 يناير 2019، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا باتهام كل من «مسلم.م.م»، أمين شرطة، و«السيد.ع.إ»، و«عبد الفتاح.م.ع»، فردي شرطة بقوة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بالتسبب في مقتل المجني عليه «ممدوح.إ.م»، سئق توك توك.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه بغير أمر من المختصين، وأوسعوه ضربا بأماكن متفرقة من جسده، ما أدى لتدهور حالته النفسية والجسدية وإصابته بنوبة قلبية ووفاته إثر ذلك.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من قوة قسم شرطة ثان الزقازيق، أفاد بقيام «ممدوح.ح»، وبرفقته آخرين بسرقة محل ملابس، وجرى إلقاء القبض عليه، وتبين من تقرير الطب الشرعي، إصابة المجني عليه بنوبة قلبية جراء الإصابات التي لحقت به، على أيدي أفراد الشرطة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي ذات السياق قضت هيئة المحكمة بمعاقبة سائق «توك توك»، بتهمة حيازة مواد مخدرة بالسجن 3 سنوات.

تعود أحداث القضية رقم20089 لسنة 2020 جنايات منيا القمح، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط «خالد.ا.م»، 20 عامًا، سائق توك توك مقيم بمنيا القمح بتهمة حيازة وإتجار جوهر مخدر الحشيش وسلاح ناري و4 طلقات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.