تفاصيل إعلان كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة التطبيع مع إسرائيل

أقامت إسرائيل وكوسوفو رسميا علاقات دبلوماسية أمس الاثنين، حيث اعترف البلد ذات الأغلبية المسلمة أيضا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي مراسم أقيمت عبر تطبيق «زوم» في القدس وبريشتينا، وقّع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي ونظيرته من كوسوفو، ميليزا هاراديناي ستوبلا، على إعلان مشترك لإقامة العلاقات، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».

ومنعت قيود السفر التي وُضعت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وشملت إغلاق مطار "بن جوريون"، إقامة حفل بمشاركة المسؤولين شخصيا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تُقيم فيها إسرائيل علاقات مع بلد آخر من خلال حفل افتراضي.

وقال أشكنازي إنه وافق على طلب كوسوفو الرسمي بافتتاح سفارة في القدس.

وأوضح أشكنازي أن إقامة العلاقات بين إسرائيل وكوسوفو هي خطوة تاريخية مهمة ومؤثرة تعكس التغيرات العديدة التي مرت بها المنطقة في الأشهر الأخيرة.

وأضاف: «اليوم، تنضم كوسوفو رسميا إلى دائرة الدول التي تطمح إلى السلام والاستقرار وتعترف بإسرائيل والقدس عاصمة لها».

ووقّع وزيرا الخارجية على اتفاقي تعاون – الأول لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما والآخر يتعلق بنشاطات وكالة التنمية الدولية الإسرائيلية «ماشاف».

وسيرسل كل منهما نسخا أخرى عبر البريد الإلكتروني، على أن يقوم نظيره بالتوقيع عليها، وفقا لوزارة الخارجية.

وتم بث الحفل على الهواء مباشرة على صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك».

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بالجانبين على ما وصفه بـ«اليوم التاريخي».

وقال برايس: «عندما يتحد شركاؤنا، تصبح الولايات المتحدة أقوى. وتساعد العلاقات الدولية الأعمق في تعزيز السلام والاستقرار في البلقان والشرق الأوسط».

خلال الحدث الافتراضي، كشف أشكنازي الستار عن اللافتة التي ستوضع عند مدخل سفارة كوسوفو عند افتتاحها، وتوقع أن يتم افتتاح السفارة بحلول عيد الفصح اليهودي في نهاية شهر مارس المقبل.

تم اتخاذ قرار الاعتراف المتبادل بين كوسوفو وإسرائيل في سبتمبر الماضي في قمة قادة كوسوفو وصربيا التي أقيمت في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

كما وافقت بلجراد في الاجتماع على نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، وهو ما لم تفعله حتى الآن.

ومثل ممثل وزارة الخارجية الأمريكية في منطقة البلقان، ماثيو بالمر، الولايات المتحدة افتراضيا في الحفل.

وعندما تفتتح كوسوفو سفارتها في القدس، فإنها ستصبح ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا تفتتح سفارتها في المدينة، كما تعهدت دول أخرى، مثل هندوراس، بنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس أيضا.

واعترفت إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر عام 2017 ونقلت السفارة الأمريكية إلى هناك في مايو 2018.