نائب يطالب الصحة بدعم معهد أورام دمياط بجهاز مسح ذري

تقدم النائب الدكتور محمود نجيب مشعل، عضو مجلس النواب، بطلب إلى وزيرة الصحة، بتوفير جهاز مسح ذري «بوزيتروني» لصالح مرضي معهد أورام دمياط، والذي يخدم سبع محافظات، أو التعاقد على الخدمة مع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد لمرضى نفقة الدولة، والتأمين الصحي مجانا وتسهيلا على المرضي ورحمة بهم، بدلا من السفر للقاهرة وقطع آلاف الكيلومترات.

وقام بتزكية الطلب أحمد عبدالشافي البلشي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، وحسن عبدالوهاب عيسي، والدكتور محمود مشعل عضوا مجلس النواب.

ووافقت وزيرة الصحة على الطلب المقدم من أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود مشعل وحسن عبدالوهاب عيسى، بإدراج مستشفي فارسكور بمقترح الخطة الاستثمارية 2021-2022، بعد التنسيق مع قطاع الدعم الفني و المشروعات و التخطيط و الإدارة الهندسية.

وتقدم الدكتور محمود مشعل، بطلب عاجل لوزيرة الصحة لتوفير جهاز أشعة مقطعية علي العين بمستشفى الرمد بدمياط، حيث إن الجهاز لا يتوفر في أي من مستشفيات المحافظة ويخدم أكثر من مليون مواطن مما يدفعهم لقطع مسافات طويلة لعمل هذا الفحص خارج المحافظة، مما يعد عبئا على غير القادرين الذين لا يتمكنون من تحمل تكلفة الأشعة باهظة الثمن.

وخاطب النائب وزيرة الصحة بسرعة إنهاء إجراءات تشطيب مبنى العيادات الخارجية بمعهد الأورام الذي يخدم سبع محافظات.