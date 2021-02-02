«أورام دمياط» تشكل لجنة لإنجاز ملفات مرضى التأمين

عقد الدكتور طارق هيكل، مدير عام معهد الأورام في محافظة دمياط، اجتماعا مع قيادات مديرية الصحة، من أجل بحث إنشاء لجنة أورام لمرضى التأمين داخل المعهد لاعتماد قرارات العلاج وذلك للمرضى الجدد ومرضى العلاج الكيميائي، وذلك في خلال أسبوعين وتخفيفا على المرضى، ولوقف سفر حالات التأمين لمحافظات أخرى لأخذ موافقة اللجان.

جاء ذلك بحضور دكتور أحمد حسن (مدير التأمين الصحي بدمياط)، والدكتور محمد الأتربي (مدير الطب العلاج بالتأمين الصحي بدمياط)، وبحضورالدكتور أسامة الدالي (رئيس قسم طب الأورام) وأكمل يوسف (المدير المالي والإداري بالمعهد) وعلا منتصر (مدير حسابات المرضى بالمعهد).

يأتي ذلك في إطار التعاون المتبادل بين فرع التأمين الصحي بدمياط ومعهد الأورام بدمياط، حرصا على تقديم خدمة متميزة وتيسيرا على مرضى الأورام.

وقال الدكتور طارق هيكل مدير معهد الأورام بدمياط، إن المعهد يستقبل 20 حالة يوميا من مبادرة الكشف عن سرطان الثدي، بداية من شهر يوليو الماضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث لا يسمح بدخول المركز إلا بارتداء الكمامة حفاظا على أرواح المرضى والأطقم الطبية.

وأضاف هيكل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعهد يستقبل حاليًا مرضى الأورام من محافظات «الدقهلية - بورسعيد - كفر الشيخ»، لإجراء جلسات العلاج الإشعاعي، وذلك لتعطل أجهزة العلاج بمستشفياتها منذ فترة، لذلك يوجد حالات مغتربة تحتاج أماكن للمبيت، مؤكدًا توفير جمعية البر والتقوى، برئاسة الشيخ عماد عوض، مركز لاستضافة تلك الحالات، ويستضيف نحو 24 مريضًا ومريضة، ونظرا لكبر مساحة دار الضيافة فيستوعب أعداد أكبر من ذلك.

و كانت قد دفعت الجمعية دفعت بمتطوعين يعملون على خدمة المرضى على مدار 24 ساعة، ويعدون الثلاث وجبات لهم، كما تم تركيب مصعد كهربائي حرصًا على راحة المرضى، حيث تستقبل نحو 85 حالة يجرون جلسات العلاج الإشعاعي يوميا خاصة من المحافظات المجاورة «الدقهلية، بورسعيد، وكفر الشيخ» وتحصل الحالة الواحدة على نحو 5 جلسات، كما نستقبل حالات محدودة من محافظتي «الشرقية والغربية»، وأي حالة مغتربة تتواصل مع الأخصائي الاجتماعي بالمعهد لتسكينها بدار الضيافة حرصا على راحتها.