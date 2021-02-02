شادي محمد يؤنب رمضان صبحي: مبروك عليك الفلوس

أكد شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي، خسر جماهير القلعة الحمراء، بعد تفضيله للأموال على تحقيق البطولات، ولا يجوز مقارنتي بـ رمضان صبحي، بحكم تاريخي مع الأهلي، وكنت قائدا للفريق الأول لسنوات كثيرة، وعدد البطولات التي حققتها.

وشدد ولو كنت في نفس الموقف مثل رمضان صبحين لرفضت عرض بيراميدز، حتى لو عرض عليا حتى 200 مليون جنيه، لن أقبل بالرحيل عن النادي الأهلي.

وقال شادي محمد، في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «مبروك لـ رمضان صبحي، الفلوس، ومبروك على الأهلي، البطولات، ولو كنت مكان إدارة الأهلي، لقمت بمحاسبته على ما صُرف عليه خلال تواجده».

وأضاف شادي محمد: «لعبت 12 عاما في الأهلي، وعاصرت 3 أجيال، أبي لم يقم ذات مرة بعمل أي مداخلة مع القنوات الفضائية، وأنا ماشي من النادي رحلت مجبرا، وكان نفسي أكمل مع الأهلي، ولو من غير فلوس».

وتابع قائد الأهلى السابق: «الفلوس عملتلك إيه؟ هتحطهم في البنك وهتعمل بيهم إيه؟، إذا كنت تقتدي بالأهلي في الأسعار، فلماذا لم تقتدي بالبطولات، الأهلي، هو من رفع الأسعار بعد صفقة صلاح محسن، رغم أنها صفقة وحيدة ولم تتكرر».

واستكمل شادي محمد: «هناك أندية نشأت فقط لتهاجم الأهلي، ماذا ستفعل بالأموال يا رمضان يا صبحي؟ كنت ستصبح سوبر ستار مع الأهلي، بالبطولات، كيف تمشي في الشارع وتواجه الجماهير؟».

وعن مقارنته بـ رمضان صبحي، قال شادي محمد: «أنا لا أقارن بـ رمضان صبحي، وأنا كنت باخد الدوري وأفريقيا وألعب كل المباريات أساسيا، وعاصرت أجيالا كثيرة».