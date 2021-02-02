محافظ الإسكندرية يتفقد ميدان برج العرب القديم بعد انتهاء تطويره

تفقد اللواء الشريف محافظ الإسكندرية؛ ميدان برج العرب القديم، بعد الانتهاء من أعمال تطويره في ديسمبر 2020، مشددا على رئيس مركز ومدينة برج العرب بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع شوارع المدينة سواء الرئيسية أو الفرعية لتواكب الكم الكبير من أعمال التطوير التي ستشهدها القرى والنجوع.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة برج العرب بعمل لقاء دوري مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موجها رئيس الحي بتجميع مطالب الأهالي وحصرها لبحثها ودراسة حلول لها.

واستمع «الشريف» إلى مطالب وشكاوي الأهالي؛ قائلا لهم: «أنا معكم دائما ومكتبي مفتوح لكم في أي وقت لاستقبال أي شكوى أو مطلب».

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديم.

في سياق آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدا على استمرار تطبيق حملات الإجراءات الااحترازية، مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات والزام مرتاديها باارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اليوم، برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة مكبرة من أمام الموقف الجديد وببشاير الخير 1 و 2 بنطاق حي غرب، للتأكيد على االتزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين المترددين عليهم، كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات واتاحة المعقمات والمطهرات لمرتادي المقاهي وتوفير صناديق القمامة، وإلزام أصحاب المقاهي بعدم افتراش حرم الطريق العام والالتزام بنظافة الشارع.

ومن جانبها، أشارت رئيس الحي، إلى أن حملة اليوم بنطاق حي غرب أسفرت عن إغلاق 3 مقاه و4 محال تجارية، وتحصيل 28 ألف جنية غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والأمن الصناعي أو عدم الاالتزام بضوابط النظافة العامة والتعدي على حرم الطريق العام، لافتة بأنه تم التحفظ على 17 حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير 14 محضرا لعدم التزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل والنظافة العامة.

وشارك في الحملة ممثلون عن (الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة إشغالات الطريق).