محافظ الإسكندرية يتفقد ميدان برج العرب القديم بعد انتهاء تطويره

محافظ الإسكندرية يتفقد ميدان برج العرب القديم بعد انتهاء تطويره
الشريف لأهالي المدينة: مكتبي مفتوح لكم دائما
كتب:
كيرلس مجدي
07:37 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021
محافظ الإسكندرية يتفقد الميدان
تفقد اللواء الشريف محافظ الإسكندرية؛ ميدان برج العرب القديم، بعد الانتهاء من أعمال تطويره في ديسمبر 2020، مشددا على رئيس مركز ومدينة برج العرب بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع شوارع المدينة سواء الرئيسية أو الفرعية لتواكب الكم الكبير من أعمال التطوير التي ستشهدها القرى والنجوع.
وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة برج العرب بعمل لقاء دوري مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موجها رئيس الحي بتجميع مطالب الأهالي وحصرها لبحثها ودراسة حلول لها.
واستمع «الشريف» إلى مطالب وشكاوي الأهالي؛ قائلا لهم: «أنا معكم دائما ومكتبي مفتوح لكم في أي وقت لاستقبال أي شكوى أو مطلب».
رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب القديم.
في سياق آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدا على استمرار تطبيق حملات الإجراءات الااحترازية، مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات والزام مرتاديها باارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اليوم، برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة مكبرة من أمام الموقف الجديد وببشاير الخير 1 و 2 بنطاق حي غرب، للتأكيد على االتزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين المترددين عليهم، كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات واتاحة المعقمات والمطهرات لمرتادي المقاهي وتوفير صناديق القمامة، وإلزام أصحاب المقاهي بعدم افتراش حرم الطريق العام والالتزام بنظافة الشارع.
ومن جانبها، أشارت رئيس الحي، إلى أن حملة اليوم بنطاق حي غرب أسفرت عن إغلاق 3 مقاه و4 محال تجارية، وتحصيل 28 ألف جنية غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والأمن الصناعي أو عدم الاالتزام بضوابط النظافة العامة والتعدي على حرم الطريق العام، لافتة بأنه تم التحفظ على 17 حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير 14 محضرا لعدم التزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل والنظافة العامة.
وشارك في الحملة ممثلون عن (الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة إشغالات الطريق).