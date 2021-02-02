وزيرة الصناعة: ندعم المشروعات متناهية الصغر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في بيانها أمام مجلس النواب أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على النهوض بالمشروعات التنموية وخاصة مشروعات المرأة فقد اهتم الجهاز بمكون التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وبالدور التنموي في دعم وتمكين ومساندة المرأة وتنمية قدراتها وحصولها على المهارات اللازمة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة المردود الاقتصادي لتلك المشروعات.

وأشارت نيفين جامع إلى أنه انعكاسا للدعم المقدم من القيادة السياسية ونتيجة للجهود المتواصلة لجهاز تنمية المشروعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للنهوض بالمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا وتمكينها من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقد حصل جهاز تنمية المشروعات على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal) وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات ويعتبر الجهاز أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على ختم المساواة بين الجنسين.

وقالت إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم مجموعة من الخدمات التي تستهدف دعم التمويل متناهي الصغر على المستوى القومي حيث يعمل على إتاحة الخدمات المالية وغير المالية التي تشمل تقديم الدعم المؤسسي والفني للجهات الوسيطة الشريكة لتمكينها من تقديم خدمات تمويل تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة والعملاء النهائيين في كافة المحافظات، متضمنة مشروعات الإقراض للسيدات والشباب ومشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة ومشروعات التنمية الريفية والزراعية.

وأشارت إلى أن آليات التمويل تتم من خلال الجهات الوسيطة ومنها البنوك وشركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن مجالات التمويل التقليدية تتضمن الدعم الاقتصادي للمرأة (استهداف تمويل المرأة بنسبة 100% من المشروعات و خاصة المرأة المعيلة في بعض المشروعات) وقروض متناهية الصغر لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية الريفية والزراعية كما يتم توفير قروض للشباب من الجنسين.

مبادرة بنت مصر

وأوضحت نيفين جامع أن التمويل متناهي الصغر يستهدف المرأة بشكل عام وخاصة المرأة التي تعول أسرة بمفردها وتعول ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر القائمة ويرغبون في تنمية مشروعاتهم وأصحاب الورش والحرف اليدوية والتراثية وذوي الاحتياجات الخاصة ولديهم الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

وأشارت إلى أنه في الفترة من أبريل 2017 وحتى ديسمبر 2020 تم تنفيذ عدد من المبادرات منها مبادرة الترقية المؤسسية، بهدف تقديم الدعم المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومبادرة بنت مصر التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، وتستهدف المرأة بنسبة 100% التي تملك مشروعات وترغب في تنميتها و تطويرها ويتم تنفيذها في محافظات الجمهورية كما يشارك الجهاز في مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر حيث تم التركيز على المحافظات التي تشهد أعلى معدلات لجريمة الاتجار بالبشر وذلك طبقا لعدد القضايا الواردة من النيابة العامة وتصنيف المجلس القومي للطفولة.