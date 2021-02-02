مبيعات «الأتوبيس» ترتفع بنسبة 29.6%

أصدر مركز معلومات سوق السيارات «أميك» التقرير الخاص بمعدل مبيعات مركبات (الأوتوبيس والميكروباص) داخل السوق المحلي خلال العام المنصرم 2020، حيث أوضح التقرير ارتفاعا في معدل المبيعات بنسبة 29.6% بـ26433 مركبة، تسجل بذلك ارتفاعًا مقارنة بمعدل مبيعات العام 2019 حيث سجلت 20396 مركبة.

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات مركبات (الأوتوبيس) المجمعة محليًا داخل السوق المصري بنسبة وصلت إلى 24.3 مركبة خلال العام 2020 بعدد 15921 مركبة، مقارنة بمبيعات العام 2019 حيث سجلت مبيعات 12812 مركبة.

فيما سجلت مبيعات مركبات (الأوتوبيس) المستوردة ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 38.6 مركبة بعدد 10512 مركبة، مقارنة بمبيعات العام 2019 حيث سجلت عدد 7584 مركبة.

وسجل التقرير، قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية لمركبات (الأوتوبيس والميكروباص) بمختلف الطرز المتاحة بالسوق المحلي، تتنافس على الأكثر مبيعًا خلال العام 2020، حيث أحتلت العلامة التجارية "شيفروليه" الترتيب الأول بالقائمة وتسجل ارتفاعًا بعدد مبيعات 6186 مركبة، مقارنة بمبيعات العام 2019 حيث سجلت عدد 4260 مركبة.

وجاءت العلامة التجارية "تويوتا" بالرتتيب الثاني بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 5112 مركبة خلال 2020 وتسجل ارتفاعًا ملحوظ مقارنة بمبيعات العام 2019 حيث سجلت عدد 3006 مركبة؛ وتأتي في المركز الثالث العلامة التجارية "كنج لونج" والتي ارتفع معدل مبيعاتها خلال العام 2020 بنسبة بسيطة بعدد 4846 مركبة، مقارنة بمبيعات العام 2019 حيث سجلت عدد 4689 مركبة.

جدير بالذكر أن نسبة أرتفاع معدل مبيعات السيارات المحلية داخل السوق المصري 3.9%، خلال عام 2020 بمبيعات وصلت إلى 93851 مركبة محلية، مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019.

وارتفع معدل مبيعات السيارات «المستوردة» خلال العام 2020 بنسبة 48.7% بمبيعات وصلت إلى 137387 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019 والتي وصلت إلى 92418 مركبة.