231 ألف مبيعات السيارات خلال 2020.. والمحلي يرتفع بنسبة 3.9%

أصدر مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، التقرير الخاص بمعدل مبيعات السيارات داخل السوق المحلي المصري خلال العام المنصرم، مشيرًا إلى مبيعات السيارات «المحلية والمستوردة» خلال 12 شهرًا من العام 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019.

وحسب التقرير، جاء ارتفاع معدل مبيعات السيارات المحلية داخل السوق المصري خلال عام 2020 بنسبة 3.9%، بمبيعات وصلت إلى 93851 مركبة محلية، مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019 والتي وصلت إلى 90295 مركبة.

وأوضح، ارتفاع في معدل مبيعات السيارات «المستوردة» خلال العام 2020 بنسبة 48.7% بمبيعات وصلت إلى 137387 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال العام 2019 والتي وصلت إلى 92418 مركبة.

ارتفاع بنسبة 26.56%

وفي ذات السياق، أصدر المركز تقريره الخاص بمعدل مبيعات السيارات بجميع الطرازات والفئات المتاحة بالسوق المحلي، حيث سجّل التقرير ارتفاعًا بنسبة 26.56% بمبيعات وصلت إلى 231238 سيارة خلال العام 2020، مقارنة بمبيعات العام 2019 والتي وصلت إلى 182713 سيارة.

ارتفاع معدل مبيعات «الملاكي»

كما ارتفع معدل مبيعات السيارات «الملاكي» بنسبة 32% خلال 2020 بمبيعات 167792 سيارة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 127443 سيارة، كما سجل ارتفاعًا في معدل مبيعات «الأتوبيس» والتي وصلت إلى 29.6% بمبيعات 26433 مركبة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 20396 مركبة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع في معدل مبيعات مركبات «الشاحنات» خلال العام 2020 بنسبة 6%، بمبيعات وصلت إلى 37013 مركبة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 34874 مركبة.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات ارتفعت بنسبة 26.1% خلال شهر ديسمبر من العام المنصرم 2020، بعدد 27203 سيارة، مقارنة بمبيعات شهر ديسمبر من العام 2019، حيث وصلت المبيعات إلى 21559 سيارة، فيما ارتفعت نسبة مبيعات «الملاكي» خلال نفس الشهر حوالي 39% مقارنة بشهر ديمسبر 2019 .