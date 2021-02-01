«أميك» يكشف مبيعات السيارات من حيث المنشأ في 2020: ارتفعت عن 2019

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات السيارات الياباني والصيني والكوري والأوروبي في السوق المصرية، ورصد مستوى الارتفاع والانخفاض في المبيعات على مدار العام المنصرم 2020 مقارنة بعام 2019.

وأوضح التقرير أن مبيعات السيارات الأوروبية، ارتفعت بنسبة 63.5% في عام 2020 بواقع عدد 56.034 مركبة، مقابل نسبة مبيعات 34.272 مركبة في عام 2019.

وأضاف أن مبيعات المركبات اليبانية ارتفعت أيضا بنسبة 4.2% بواقع عدد 38.636 مركبة، مقابل 37.073 مركبة في عام 2019.

كما كشف تقرير «أميك» أن مبيعات المركبات الكورية ارتفعت أيضا بنسبة 10.5% بواقع عدد 30.036 مركبة، مقابل 27.185 مركبة في عام 2019. وأيضا زادت مبيعات السيارات الصينية بنسبة 96.5% بواقع 30.180 مركبة في 2020 وعدد 15.356 في عام 2019.

وأثرت أزمة انتشار فيروس كورونا على كافة القطاعات داخل مصر والعالم، ومن بينها قطاع السيارات عالميا، حيث علقت العديد من الشركات العمل داخل مصانعها نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومات تلك البلاد.

كما تأثرت السوق المصرية بشكل كبير بسبب عمليات توقف المصانع، كما سبب توقف تراخيص السيارات الجديد في وحدات المرور خلال الفترة الماضية شلل تام في عمليات البيع الشراء.

وتأثرت كافة المصانع العالمية بالجائحة، حيث عملت بنصف طاقتها الإنتاجية وهو ما أثر أيضا على الإنتاج المحلي، لأنه يعتمد بنسة كبيرة على مكونات وقطع غيار مستوردة من الخارج.

ومع مرور نصف 2020 وبداية ظهور موديلات 2021، وجد التجار صعوبة ومأزقا شديد، نتيجة تراكم عدد كبير من سيارات العام الحالي التي لم يتم بيعها، ولا توجد خطة لتصريف تلك المخزون، إلا أن السوق المصرية رغم التحديات استطاعت أن ينهض مرة أخرى وارتفعت مبيعاته في النصف التاني من العام الماضي بل ونجحت في رفع معدل المبيعات عن عام 2019، وفق خبراء السيارات.