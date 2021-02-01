الديهي: البناء العشوائي سبب حريق عقار فيصل.. والسيسي يقود ثورة تصحيح

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حريق هائل نشب منذ يومين في أحد العقارات بفيصل بجوار الطريق الدائري، وهذا العقار يحتوي على مواد تساعد على الاشتعال، كما أن هذا العقار به 108 وحدات سكنية: «هذا العقار مخالف، فين المحافظة وفين الحي، وأصحاب الوحدات السكنية قبلوا إزاي ياخدوا وحدات بدون ترخيص؟»، موضحًا أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

ما حدث حصاد ما زرعناه من إهمال

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن القصة ليست في الحرائق أو انهيار العقار والخطورة المترتبة على ذلك، وإنما في كون هذا العقار مخالف وغير مرخص ولا بد من هدمه، كما أن مصنع الأحذية الذي كان في بدروم العقار غير مرخص، وتم بناءه بمكان خاطئ بحرم الطريق الدائري، معتبرًا أن ما حدث حصاد ما زرعناه بالأمس من إهمال.

البناء العشوائي السبب

وأشار إلى أنه «لا وقت للبكاء على اللبن المسكوب»، فالبناء العشوائي وعدم المتابعة والمراجعة سبب ما شهدناه بعقار فيصل المحترق، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان محقا عندما شدد على ضرورة وضع اشتراطات للبناء وإزالة الأبنية المخالفة، مطالبًا بمعاقبة صاحب العقار ومسئول الحي الموجود به، مشددًا على أن الرئيس يقود ثورة تصحيح عنيفة وقوية، ولولا ما يفعله الرئيس لانهارت الدولة.