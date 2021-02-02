أديب عن حريق عقار فيصل: «قنبلة موقوتة.. لو وقع هيقسم الدائري نصين»

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن حزنه الشديد على استمرار حريق عقار الدائري لليوم الثالث على التوالي، «هذا أمر غريب وعجيب»، كما أن التصالح على مخالفات البناء يكون على بناء بدون ترخيص، أو بناء بلكونة خارج الرخصة «بس مش إنك تكون واضع قنبلة موقوتة في العمارة».

التصالح على مخالفات البناء له علاقة بمعايير هندسية

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج « الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، أن التصالح على مخالفات البناء له علاقة بمعايير هندسية، وليس معايير حياتية أو أمنية، مستنكرًا «عقار فيصل المحترق لو انهار هيقسم الدائري نصين، أين دور المحليات؟ المحليات لازم تتحرك».

مستريح المنيا استولى على مليار و500 مليون جنيه من المواطنين

من ناحية أخرى، علق الإعلامي، على واقعة القبض على مستريح المنيا الذي استولى على مليار و500 مليون جنيه من المواطنين بدعوى الاستثمار في الرخام، قائلًا: «مصر فيها فلوس، مستثمر واحد فقط استطاع أن يستولي على هذا الرقم بمفرده في محافظة من محافظات الصعيد، الواقعة دي وغيرها تثبت أن البلد فيها فلوس كتير.. منين معرفش؟».

البنك الأهلي مستمر في طرح الشهادات البلاتينية

من ناحية أخرى، أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصري، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن البنك مستمر في طرح الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع بنسبة 11%، كما أن الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع تصل مدتها إلى 3 سنوات، وتشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والعملاء.

وأوضح أن حصيلة الشهادات بأنواعها المختلفة زادت منذ 30 يونيو الماضي بأكثر من 230 مليار جنيه، ما يعكس شدة الإقبال عليها.