بالأسماء.. نتائج انتخابات نقابة البيطريين في القاهرة والجيزة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأطباء البيطريين للنقابتين الفرعيتين «القاهرة والجيزة» نتيجة الانتخابات بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات.

وأوضحت اللجنة، أن عدد أصوات الحاضرين 390 صوتا في نقابة القاهرة، وعدد الأصوات الصحيحة 378 صوتا.

وأسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من:

- الدكتورة سوزان محمود محمد مصطفى سند، بمقعد رئيس نقابة القاهرة الفرعية فوق السن.

- الدكتور مصطفى رمضان، والدكتورة فاطمة فاضل وردة، تحت السن.

- الدكتور رامي محمد فتحي، والدكتورة نورهان محمد حضر.

نتائج انتخابات فرعية الجيزة

كما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عدد الأصوات الحاضرة بانتخابات فرعية الجيزة 311 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة 305 أصوات، وأسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من:

- فوز الدكتور أشرف إسماعيل بمقعد رئيس نقابة الجيزة الفرعية- فوق السن

- فوز الدكتور مصطفى يونس على محمد، والدكتور علاء عبد العال حسنين- تحت السن

- فوز الدكتورة رانيا عبد الحافظ، والدكتورة روايدا محمد الرفاعي