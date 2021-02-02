الحلقة 28.. «لؤلؤ» تبحث عن حقيقة بودا ومروة وتحاول كشفهم

بدأت الحلقة 28 من مسلسل لؤلؤ، الذي يذاع على قنوات ON، في تمام الساعة 8 مساء، بذهاب لؤلؤ لشركة زوجها طارق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر لتطلب منه الطلاق، ليخبرها أنه لن يطلقها حتى لا تذهب لبودا وتتزوجه، ثم تتركه وتذهب لؤلؤ لكاميليا، والتي تجسد شخصيتها الفنانة نرمين الفقي وتسألها عن معرفتها ببودا، لتخبرها كاميليا أنه حاول أن ينصب عليها مدعيا أنه لديه مريض سرطان، وكل ما يرغب به أن يظل بجانبها، لتوبخه كاميليا وتطرده من بيتها، وتحاول كاميليا أن تصلح علاقتها بزوجها طارق وتطلب منها لؤلؤ أن يستكملوا حديثهم حول العمل.

وتفكر لؤلؤ في حديثها مع كاميليا حول بودا، ثم تطلب من الأمن الخاص بها أن يتركوها لتذهب لمفردها في مشوار خاص بها، تم تتحدث إلى بودا في الهاتف وتطلب منه أن تقابله في منزل والديه لتقضي اليوم معهم، ثم يذهب بودا إلى منزل والديه ثم تذهب لؤلؤ إلى الورشة الخاصة ببودا وتبحث عن أي شيء يدينه، ولكنها لم تجد سوى بعض الصور التي يحتفظ بها للؤلؤ على المجلات والجرايد، ثم تذهب وتحدثه حتى تلغي معادها معه.

وفي مشهد آخر، تنتظر كاميليا ومدير أعمالها ومجدي لؤلؤ في شركة الإنتاج ليتحدثوا حول الدويتو الجديد الذي تنتحه الشركة بين لؤلؤ وكاميليا، ولكن تتأخر لؤلؤ عليهم، فتحدث كاميليا مجدي حول خوفها من حقيقة مشاعر لؤلؤ تجاه بودا، محذره إياه بأن تقع في فخ نصبه.

وتنتهي الحلقة 28 بذهاب لؤلؤ لغرفة مروة، ثم تستغل أنها في الحمام وتحاول أن تفتش في هاتفها عن رسائل بينها وبين بودا، لتجد المحادثات بينها وبينه فارغة، ثم يفاجأها بودا الاتصال بمروة على الهاتف لتطلب منها أن ترد على الهاتف في مكبر الصوت.

مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه فى 40 حلقة، من بطولة الفنانة مي عمر، ويشاركها البطولة في المسلسل كل من: أحمد زاهر، إدوارد، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هايدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، جوري بكر.