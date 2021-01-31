أكرم حسني يرقص مع مي عمر في كواليس مسلسل «لؤلؤ» (فيديو)

بالتزامن مع تصدر حلقات مسلسل «لؤلؤ» محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الفنان أكرم حسني، والذي كان أحد ضيوف الشرف بإحدى الحلقات، وتجسيده شخصية الموسيقار أشرف جبنة، كواليس تصوير مشاهده بصحبة الفنانة مي عمر، عبر حسابه على موقع «انستجرام».

وكتب أكرم حسني، تعليقًا على الفيديو قائلًا: استمتعت جدًا بشخصية أشرف جبنة، كانت حلقة لذيذة ويارب تكون عجبتكم.

مسلسل «لؤلؤ» يعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية منها «ريح المدام، ولد الغلابة، الأسطورة»، كما تستعد لمشاركة أحمد السقا، وأمير كرارة بطولة مسلسل «نسل الأغراب» المقرر عرضه في رمضان المقب من تأليف وإخراج زوجها محمد سامي.

قصة صعود مطربة من الفقر إلى الشهرة

وتدور أحداث مسلسل «لؤلؤ» في إطار دراما إنسانية، وقصة صعود فتاة تم إيداعها في إحدى دور الأيتام، بعد القبض على والدتها ووفاة جدتها وابتعاد والدها عنها، وعندما تصل للسن القانوني تهرب من الدار بصحبة صديقتها مروة.

أول بطولة لـ مي عمر

ويضع القدر لؤلؤ في طريق رجل أعمال يدعى طارق نصار، ويقوم بإنتاج شريط غنائي لها عندما يكتشف جمال صوتها، وتصبح لؤلؤ إحدى نجمات الغناء، وتدخل في منافسة مع النجمة كاميليا، وتقع في غرام شاب آخر يكتشف بعد ذلك أن صديقتها مروة هى التي وضعته في طريقها للإيقاع بها والاستيلاء على أموالها.

مسلسل «لؤلؤ» سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة نيرمين الفقي، إدوارد، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، سلوى عثمان، ويعرض على شاشة قنوات ON من يوم الأحد إلى الخميس، الساعة 7:45 مساءً على قناة ON، والإعادة الساعة 2 صباحًا، و1 ظهرًا على نفس القناة، وعبر قناة ON Drama في الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا على نفس القناة.