مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ حلقة 26.. كاميليا تطلب السماح

إتخذت أحداث مسلسل لؤلؤ الذي يعرض على قناة «اون تي في»، منحني متصاعدًا، بعدما أصبح هناك صراع بين طارق وبودي على لؤلؤ، وبدء انكشاف ألاعيب مروة من قبل والدة لؤلؤ.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن»، نستعرض ملخص أحداث مسلسل لؤلؤ حتى الآن، ومواعيد عرضه، وتردد قناة «اون تي في» الجديد.

ملخص مسلسل لؤلؤ الحلقة 26

قام طارق بمحاولة الضغط على مروة لمعرفة كافة المعلومات عن بودا، الذي واجهها بعدد من المعلومات التي يعرفها، مثل أنه ليس الأدمن الخاص بصفحة معجبين لؤلؤ، وخلال الحوار تخطئ مروة وتتحدث عن امتلاكه لورشة تصليح سيارات، فيشعر طارق بالغضب.

وتتصاعد الأحداث عند دخول طارق الذي يقوم بدوره الفنان «أحمد زاهر»، إلى ورشة بودي الذي يقوم بدوره الفنان «محمد الشرنوبي»، بينما كانت لؤلؤ التي تقوم بدورها الفنانة «مى عمر»، تتحدث معه، وبمجرد رؤيته اختبئت حتى لا يراها زوجها.

وهدد طارق بودي بسبب ملاحقته لزوجته لؤلؤ، وقام خلالها بسؤاله عن طبيعة العلاقة التي تربطه بزوجته، واعترف بأنه يحبها كأحد المعجبين، وأنه ذهب للمستشفي بسبب حبه لفنها.

بعد رحيل طارق تواجه لؤلؤ بودا، وتخبره أنها تشعر بالغضب من نفسها بسبب حبها، لأنها أصبحت متزوجه من رجل آخر.

وعلى صعيد آخر ذهبت كامليا إلى لؤلؤ لتعتذرعن نشر الصورة الخاصة بها خلال مرضها، وأنها شعرت بالندم خاصة بعد أن سمعت كلامها خلال الغيبوبة أنها تحبها وأنها كانت ترغب في مقابلتها، وبسبب هذا شعرت كامليا بالأسف على نفسها وأنها كانت تفكر في نفسها، خلال رحيلها تقابل مجدي، الذي يشعر بالحيرة.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ

يعرض مسلسل لؤلؤ على قناتي أون وأون دراما، كالآتي:

يكون العرض الأول للمسلسل على قناة on في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 2 صباحا.

بينما يعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 10 مساء، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا، والثانية في 3 مساءً.

تردد قناة أون

يمكن متابعة التردد الجديد لقناة on على القمر الصناعي والنايل سات، كالآتي:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي h

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مسلسل لؤلؤ

وتدور أحداث مسلسل لؤلؤ في 40 حلقة، وهو البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر، بجانب أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وهدير عبدالناصر، ومحمد مهران، وأحلام الجريتلي، وقصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.