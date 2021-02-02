تعرف على مسافات البناء تحت خطوط الضغط العالي: عقوبة المخالف هدم المبنى

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن القانون رقم «63» لسنة 1974، وتعديلاته بقانون الكهرباء الجديد «87» لسنة 2015 بالمادة رقم (55)، حذر أصاحب الأراضي، التي يمر فوقها أو بالقرب منه أسلاك خطوط كهربائية ذات جهود فائقة أو عالية أو متوسطة، من إنشاء مبانٍ إذا كان المكان أرض فضاء، أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيا، أو أن يزرع أشجارا خشبية، إذا كان المكان أرضا زراعية، وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها وفقا القانون.

وأكد القانون، وفق المصدر، أنه في حالة مخالفة هذا الحظر، يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف، وتصل الغرامات إلى 200 ألف جنيه، بحسب مقدار الكهرباء المسروقة، وأحيانا الحبس إذا تعثر في السداد.

المسافات التي يجب اتباعها للحصول على تصريح بالبناء

وأشار مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إلى أن المادة 55 من قانون الكهرباء الجديد، حددت المسافات التي يجب اتباعها حتى يمكن للمشتركين الحصول على تصريح بالبناء والحصول على عداد كهرباء، كالتالي:

- ألا تقل مسافة البناء والسكن بالقرب من خطوط الجهود الفائقة (الضغط العالي) عن 25 مترا.

- ألا تقل مسافة البناء والسكن عن 13 مترا من شبكات الخطوط الهوائية للجهود العالية.

- ألا تقل المسافة عن 5 أمتار من الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

- ألا تقل مسافة البناء والسكن عن كابلات الكهرباء ذات الجهد العالي عن 5 أمتار.

- ألا تقل المسافة بين المباني وكابلات الجهود المنخفضة عن مترين.

تحويل الخطوط الأكثر خطورة على حياة المواطنين

وقال المصدر، إنه تم الانتهاء من تحويل خطوط الضغط العالي للقضاء على أي مخاطر وإحلال الخطوط الهوائية المطلوب بكابلات أرضية بطول1272 كيلو مترًا، وبلغ عدد العمليات على مستوى الجمهورية 1893 عملية تمثل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين.

محاور خطة تحويل الخطوط

وأكد أن الخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء، اشتملت على محورين، الأول: هو تحويل الخطوط الهوائية ذات الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل وتقوم شركات التوزيع بحصرها، والمحور الثاني: هو اختيار الأماكن الأكثر خطورة أولا.