335 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء في بني سويف من 2014 حتى 2020

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنَّه في نطاق محافظة بني سويف إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بلغ عدد المشتركين بالمحافظة 800 ألف مشترك عام 2020 بزياده قدرها 145 ألف مشترك عما كانت عليه عام 2014.

وبينت وزارة الكهرباء، في بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خلال الفترة من 2014 حتى 2020، باستثمارات بلغت 335 مليون جنيه

وفي مجال مواكبة التطوّر التكنولوجي ومعالجة أخطاء فواتير الكهرباء، وجرى تركيب 190 ألف عداد مسبق الدفع و4000 عداد ذكي، كما تمّ تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة، بما يتناسب مع معايير ومؤشرات أداء مراكز الخدمة.

كما تمّ تنفيذ 117 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنيه بتكلفة 85 مليون جنيه بطول 85 كم.