 7 أسباب وراء عدم زيارة المصريين المدن السياحية بإجازة نصف العام

غاب المصريون عن زيارة المدن السياحية المصرية بأعداد كبيرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي هذا العام، رغم وجود مبادرة «شتي في مصر» التي دشنتها وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني بالتعاون مع غرفة الفنادق لتنشيط السياحة الداخلية خلال إجازات منتصف العام.

وكشف خبراء السياحة، عن العديد من الأسباب التي أدت لعدم سفر المصريين للمدن السياحية المصرية خلال إجازات منتصف العام.

تأثير الموجة الثانية من كورونا على الرحلات السياحية

1- الموجة الثانية من فيروس كورونا

- تسببت تلك الموجة في وجود تخوفات لدى المصريين من السفر والتواجد بأية أماكن قد تشهد تجمعات.

2- الظروف الاقتصادية

- تسببت الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا نتيجة تراجع الدخول خلال العام الماضي بعد جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على قدرة الأسر على الإنفاق على السفر للسياحة والتنزه.

3- توقيت الإجازات

- تزامن توقيت إجازات منتصف العام مع ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا بين المصريين، ما جعل هناك حرص شديد لدى الأسر المصرية لعدم المجازفة بالسفر خلال تلك الفترة خوفا من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

4- غياب شركات السياحة

- غابت شركات السياحة بصورة كبيرة هذا العام عن تنظيم رحلات للمدن السياحية شاملة وسيلة الانتقال وحجز الفنادق، وهو ما أدى لتراجع نسب الحجوزات، نظرا لأن المواطن لم يجد حجز برنامح كامل، حيث إن مبادرة «شتي في مصر» لم يكن لها برنامجا محددا بل تركت الحرية للمواطن في اختيار وسيلة الانتقال وفندق الاقامة.

5- ارتفاع الأسعار

- رغم أن الفنادق طرحت أسعارا مخفضة خلال مبادرة «شتي في مصر» تبدأ من 300 جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة بالفندق، فضلا عن تخفيض أسعار تذاكر الطيران لأكثر من 50%، إلا أن الفئة التي لديها القدرة والمجازفة وهي فئة الشباب ترى أن تلك الأسعار مبالغ فيها حاليا.

6- غياب قطارات الشباب

- افتقدت إجازات منتصف العام وجود جهة منظمة، كوزارة الشباب والرياضة، التي كانت تنظم قطار الشباب، فضلا عن الرحلات الجماعية الأخرى التي كانت تنظمها النقابات والجامعات والأندية، إضافة إلى غياب الرحلات المدعمة.

7- استمرار العام الدراسي

- للمرة الأولى هذا العام تأتي إجازات منتصف العام دون أن يكون الطلاب قد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي سيتم تأديتها بعد أسبوعين من الآن ما أرغم الطلاب على المذاكرة خلال فترة الإجازة وألغوا فكرة السفر للمدن السياحية.