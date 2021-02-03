10 أيام على انتهاء المهلة الأخيرة للتجاوز عن غرامات الضرائب

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه باقي 10 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50%.

وأوضح عبد القادر، في بيان صحفي، أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020، الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.

وتبدأ مصلحة الضرائب في تلقي الإقرارات الضريبية بالنسبة للأفراد قبل نهاية شهر مارس المقبل، بينما تتلقى الإقرارات الضريبية للشركات في نهاية أبريل من كل عام، في حين حددت تقديم إقرار الضرائب على المرتبات في نهاية شهر يناير الماضي، قبل أن تؤجل القرار حتى نهاية فبراير الحالي.

ويهيب رئيس المصلحة، بالممولين والمسجلين بسرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن (50%) إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 12-2-2021، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

وأوضح عبد القادر، أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، يجب توافر شروط أهمها، أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17-8-2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.