تركيب أكثر من 33 ألف كشاف بالطرق الدولية والرئيسية بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى توصيل التيار لعدد كبير من القرى والوديان بمدن المحافظة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بدعم المحافظة بنحو 40 مليون جنيه لبرنامج توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة في إنارة الشوارع والطرق، من خلال توريد وتركيب 33،631 كشاف بالطرق الدولية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، والطرق الرئيسية التي تربط المدن ببعها البعض.

وقال المحافظ في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المحافظة استلمت أمس 5 أكشاك كهرباء، وكبلات جهد متوسط، وجرى تجربة الأكشاك، ومن المقرر أن يجري توزيعهم بمدن الطور، أبوزنيمة، أبورديس، سانت كاترين، ودهب، بواقع كشك لكل مدينة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، مثل التجمعات البدوية التي تقع وسط الجبال.

وأوضح المحافظ أنه جارى تدعيم وتوسعة شبكة التيار الكهربائي، لخدمة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتشجيع الاستثمار على أرض المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي تكلفة المشروعات القومية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي التي جرى تنفيذها على مستوى المحافظة خلال الفترة السابقة بلغ 277.667 مليون جنيه، منها توصيل التيار الكهربي لمحطات تحلية مياه البحر ومحطة الصرف الصحي والمستشفيات والوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي والتجمعات البدوية بمدن المحافظة بتكلفة إجمالية 113,36مليون جنية، وربط سانت كاترين ووادي فيران بالشبكة القومية الموحدة بتكلفة 35 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وعمل توسعات لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض لتحسين أداء الشبكة وتقليل الأعطال بتكلفة 20,900 مليون جنية وتحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بمدينة رأس سدر بتكلفة 1,607 مليون جنيه .

وتابع المحافظ، أن هذا بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية بالمحافظة والتي تأتي ضمن خطة الدولة لترشيد الطاقة الكهربائية والتوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمدن شرم الشيخ وأبورديس بتكلفة 106.8مليون جنيه.