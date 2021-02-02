غادة والي تكشف صعوبات عملها بـ«الأمم المتحدة» بسبب وباء كورونا

أحيت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ذكرى مرور عام على انضمامها لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، حيث ذكرت أنها كانت متوقعة تمامًا كل المشاق في عملها نظرًا لطبيعة الموضوعات وخطورتها، سواء موضوعات الخاصة بالإرهاب أو الفساد أو الجريمة أو المخدرات، فجميعها موضوعات ثقيلة ومعقدة.

لم أتوقع انتشار وباء كورونا.. فاجأ العالم

وأضافت «والي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة «الحياة»، أن ما لم تكن تتوقعة هو انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث إن العالم أجمع لم يتوقع هذا الوباء، الذي ضاعف من عملها: «الوباء جعلنا نكمل شغل وننفذ البرامج في 103 دولة، وفي نفس الوقت نعمل دراسات على تأثير الوباء وأيضًا نتواصل مع كل الحكومات من أجل معرفة احتياجاتها في ظل مكافحة الوباء».

وباء كورونا أثر على عمل مكاتب الأمم المتحدة

وأشارت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إلى أن هذا الأمور تمت فضلًا عن أخذ كل إجراءات حماية العاملين التابعين للمكتب والذي يتخطى عددهم الـ 3000 موظف، موضحة أنها لم تتوقع قط أن تكون فيينا بها وباء، لكن هذا الوباء أصاب العالم أجمع، وأثر على عمل مكاتب الأمم المتحدة.

نجحنا في إتمام مشروعاتنا رغم كورونا ولم تتأثر

وأوضحت والي، أن 97% من زملائها العاملين بالمكتب اشتغلوا من المنازل، «ومش كل دول العالم فيها نفس كفائة البنية التحتية التكنولوجية وتوافر الإنترنت، فكنا ما بين التليفونات والإنترنت والجوابات والمراسيل، كان حاجة صعبة للغاية»، موضحة أن الله وفقها في عدم تأثر المشروعات التي تقوم بها.

أطلقنا اليوم التقرير الخاص بالإتجار في البشر

وتابعت: «لله الحمد، قدرنا نطلع التقارير الدولية السنوية اللي العالم ينتظرها، طلعنا تقرير الاتجار في المخدرات والاتجار في السلاح، واطلقنا اليوم تقرير الاتجار في البشر».