عاجل.. اشتباه في إصابة عادل الفار بتسمم في الدم بعد إفاقته من الغيبوبة

كشفت السيدة فاتن، حرم المونولوجيست عادل الفار، عن اشتباه الأطباء في إصابة زوجها بتسمم في الدم عقب إفاقته من الغيبوبة التي ألمت به، قبل أيام، نتيجة وجود خلل في أنزيمات الكبد.

وقالت فاتن في تصريحات لــ«الوطن»، إن "الفار" يعاني من ارتفاع في عدد كرات الدم البيضاء، مضيفة أنه تحدث مع ابنته «إيمان» صباح اليوم الثلاثاء، لكنه ما زال محتجزًا في غرفة العناية المركزة حتى الآن.

وكشفت عن تلقيها اتصالاً من الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا والفنان سامح يسري للاطمئنان عليه، خاصة أن عادل الفار قد عانى من تجاهل الفنانين له خلال الآونة الأخيرة.