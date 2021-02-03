مدرس مساعد بجامعة حلوان: الشعب المصري حوَّل الكباري إلى مظهر حضاري

قالت الدكتورة ابتسام الجيزاوي، المدرس المساعد بقسم العمارة بكلية الفنون جميلة جامعة حلوان، والمشاركة في مشروع جسر يربط بين ضفتي النيل والمتحف المصري وبرج القاهرة، إنها تقدمت مع فريقها من أجل مشروع إنشاء الجسر وفازت الفكرة التي حصلت على إعجاب وتقدير جهات دولية وحصل على المركز الأول لجائزة رفعة الجادرجى الدولية للعمارة لعام 2020.

فوجئنا بفوزنا بالمركز الأول في مشروع الجسر

وأضافت «الجيزاوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن الفريق المشارك في التصميم عرض المقترح على عدة جهات وفوجئ بفوزهم في المركز الأول، وسيعمل الفريق على استكمال عدة أمور من بينها مراعاة الجانب الاقتصادي للمشروع والبناء الخاص بالجسر به ليكون متوافق مع الموقع بالشروط الحديثة.

الشعب المصري حول الكباري إلى مظهر حضاري

وتابعت المدرس المساعد بقسم العمارة بكلية الفنون جميلة جامعة حلوان: «الأولوية في الكوبري الحديث هي جعله ممشى للجميع، فالشعب المصري حّول الكباري مثل كوبري قصر النيل إلى مظهر حضاري يتواجد فيها بائعي حمص الشام وبائعي البطاطا وغيرهم من البائعين وسنحرص على إيجاد باكيات منظمة على الكوبري الجديد».

ممشى أهل مصر موجود على ضفاف النيل

وواصلت المدرس المساعد بقسم العمارة بكلية الفنون جميلة جامعة حلوان: «ممشى أهل مصر الموجود على ضفاف النيل متكامل مع التصميم الخاص بالجسر الجديد، وتم تطوير الرسومات من أجل عرضها على الأجهزة التنفيذية في الفترة المقبلة لتكون قابلة للتنفيذ في أقرب وقت»، و«تواصلت معنا أكثر من جهة من أجل العمل على تنفيذ المشروع وإحنا لحد دلوقتي شغالين على الكوبري، وإن شاء الله قريب هنقدم الملف متكامل بعد الانتهاء من كافة التفاصيل».