محافظ دمياط تهنئ مدرسة النيل لحصولها على جائزة دولية

قدمت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، التهنئة إلى أسرة مدرسة النيل المصرية، فرع دمياط، اليوم الاثنين، لحصولها على جائزة دولية، حيث حصلت المدرسة على المركز الأول في المسابقة الدولية (Full Award)، تحت رعاية المجلسس الثقافي البريطاني.

وتسلمت مديرة مدرسة النيل بدمياط، رحاب صبري، شهادة تقدير نظراً لما حققته المدرسة من إنجازات مشرفة، عكست قدرات الطالب المصري، وحرصت المحافظ، يرافقها نائبها إسلام إبراهيم، وسكرتير عام المحافظة، اللواء محمد همام، ومساعد مدير أمن دمياط للشرطة المتخصصة، العميد ياسر فاروق، على تقديم التهنئة إلى أسرة المدرسة، معربةً عن فخرها الشديد بطلاب مدرسة النيل، وأعضاء هيئة التدريس.

كما قامت محافظ دمياط بتكريم الموظفة بإدارة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، دينا محمد الشرقاوي، لحصولها على المركز الأول بتقدير ممتاز، في الدورة المُنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة، تحت عنوان "استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني".

وكذلك، قامت المحافظ بتكريم اللاعبة يمنى أحمد رزق عبد الله، لحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 57 كيلوجرام، في بطولة الجمهورية للشابات مواليد 2003 و2004، لموسم 2020/ 2021.

كما أهدت "عوض" شهادة تقدير باسم "نورا خليفة"، مدير الشئون المالية بالوحدة، والتي انتقلت إلى جوار ربها، حيث تسلمها اللواء وحيد رضوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وأشادت المحافظ بجهود الموظفة الراحلة لتصبح فارسكور الأولى في تحصيل الإيرادات والمتأخرات خلال الفترة الأخيرة.