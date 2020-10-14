أهداها لفلسطين.. حكاية أول جائزة دولية للراحل محمود ياسين

"جائزة أفضل ممثل بمهرجان عنابة السينمائي"، أول جائزة دولية يحصل عليها الفنان الراحل عن عالمنا صباح اليوم محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما، تخفي وراءها كواليس عدة، أهداها للانتفاضة الفلسطينية، ووصف فيلمه "أيام الرعب" الذي نال عنه الجائزة بـ"أهم أدواره" التي جسدها وذلك في عام 1988.

محمود ياسين فور فوزه بالجائزة الدولية الأولى له، قال: "أهمية الجائزة بالنسبة لي ليست فقط لكونها الجائزة الدولية الأولى وإنما لدوري في فيلم أيام الرعب، وهذا ما جعلني أغامر وأسافر بالفيلم على مسؤوليتي الخاصة، هذا المهرجان ليس مهرجانا بسيطا وإنما مهرجان تشارك فيه دول أوروبية متقدمة في صناعة السينما"، بحسب التصريح المنشور له في جريدة الأهالي بتاريخ 19 يونيو 1988، نقلا عن الموقع الرسمي لأرشيف الصحافة.

ياسين: الفنان المصري يقابل بالاحتفال والتقدير في كل مكان

تحدث الفنان محمود ياسين عن استقبال الشعب الجزائري له بقوله "الفنان المصري يقابل بالاحتفال والتقدير في كل مكان والناس مازالت تتذكر أهم أعمالي مثل جمال الدين الأفغاني وأخو البنات، والعالم العربي يضعنا أمام مسؤولية احترام ما نقدمه وأن نصنع سينما رائدة".

فيلم أيام الرعب الحاص على الجائزة التي أهداها الفنان الراحل محمود ياسين للانتفاضة الفلسطينية، في ذلك الوقت، عن قصة جمال الغيطاني وإخراج سعيد مرزوق، تدور قصته حول عادات الثأر في الصعيد وكيف يمكن أن يهدم حياة الأبناء الأبرياء بسبب هذه العادات الموروثة.

يذكر أن الفنان محمود ياسين عانى من التهاب رئوي شديد قبل وفاته بأيام، استلزم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وقرر الأطباء احتجازه داخل غرفة العناية المركزة، مضيفا أن هذه الواقعة لم تكن الأولى التي يتعرض لها خلال الآونة الأخيرة.