أحمد السبكي ينشر أول بوستر لفيلم «قمر 14»

نشر المنتج أحمد السبكي عبر حسابه على إنستجرام، بوستر فيلمه الجديد «قمر 14» وعلق: «قريبا».

فيلم «قمر 14» من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري وبطولة نخبة كبيرة من الفنانين وهم أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، محمد علاء، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة ومي الغيطي، ويتناول الفيلم عددًا من قصص الحب المختلفة.

وكما يتضح من البوستر أن هناك قصة حب بين الفيشاوي وياسمين رئيس، خالد النبوي وشيرين رضا، أحمد مالك وميار الغيطي، غادة عادل وخالد أنور وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد.

وأعلن المنتج أحمد السبكي في 14 يناير إصابته بفيروس كورونا، وقال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «بالفعل تمت إصابتي بفيروس كورونا وأرجو من الجميع الدعوات ليكي أن انتصر عليه وتسير الأمور بخير، وأتمنى من الجميع الحذر الشديد من هذا المرض واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم وارتداء الكمامة».

كان من المفترض أن تشارك دينا الشربيني في الفيلم بدلا من ياسمين رئيس ولكنها اعتذرت.

وقال المخرج عادي الباجوري في تصريح سابق ببرنامج «ذا إنسايدر بالعربي»: «علاقتي بدينا الشربيني علاقة صداقة قوية، صاحبتنا جداً أنا وياسمين، وتحدثنا بشكل صريح عن الفيلم انت وهي ثم مع أحمد السبكي، ولكن اختلفوا».

وأضاف الباجوري: «كانت ياسمين من الأول قايلة لي لو دينا ماعملتش الدور ده لأي سبب.. أنا عايزة أعمله».

وأضاف: «بعد انسحاب دينا الشربيني عرضنا الدور علي ياسمين ووافقت ولا خلاف بين ياسمين ودينا أبدا فهم مقربات جدا».

يذكر أن بالفعل هناك صداقة قوية بين دينا وياسمين وتظهر خلال حساباتهما على الانستجرام حيث إن معظم الصور تجمعهما سويا.