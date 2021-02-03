سقطت عليه العارضة.. مصرع طفل أثناء لعب كرة القدم بسوهاج

لقي طفل مصرعه إثر سقوط العارضة عليه أثناء لعبه كرة القدم في ملعب خماسي خاص بدائرة مركز ساقلته بسوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفة سافلته المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "مصطفى. ا. ع" 8 سنوات، تلميذ ويقيم بندر ساقلته دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء سقوط جسم صلب عليه.

انتقل إلى مكان الواقعه مامور وضباط مباحث المركز وبسؤال والده 'أيمن. ع. ص" 40 سنه عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لعب نجله المذكور كرة القدم بملعب خماسي "خاص" كائن ببندر ساقلته ملك 'فتحي. ع. ف" سقطت عليه العارضه الحديدية مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالأذن والأنف أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.