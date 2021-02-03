انخفاض أسعار الخضروات في الإسماعيلية 

شهدت أسواق محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء انخفاض ملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة.

واستقرت أسعار الفاكهة دون ارتفاع بينما شهدت الطماطم والبطاطس والباذنجان وبعض الخضروات انخفاضا من جديد بعد ارتفاعها جزئيا خلال الأيام الماضية.

سعر الفلفل

وسجل سعر كيلو الفلفل جنيهان وحنيه ونصف في أسواق الجملة بينما اشتكى الفلاحون من بيع كميات بسعر جنيه واحد في بعض الأسواق وخاصة العبور بسبب زيادة الكميات المعروضة.

سعر الطماطم

وسجل كيلو الطماطم في الأسواق ما بين 3 جنيهات و3 جنيهات ونصف للكيلو ووصل إلي بيع الـ 4 كيلو مقابل 10 جنيهات للدرجة الثانية بينما ارتفعت البطاطس الي جنيهان ونصف بدلا من جنيه ونصف في أسواق التجزئة.

وكانت أسواق محافظة الإسماعيلية شهدت ارتفاعا ملحوظ في أسعار الباذنجان على مدار الأسبوع الماضي، وسجل الكيلو في الأسواق ما بين جنيه و75 قرش وجنيهان للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، استقرارًا في أسعار الخضراوات بالأسواق خلال الأيام الماضية مع عزوف ملحوظ من المواطنين علي التردد علي الأسواق.

سعر البصل

وتراوح سعر البصل من 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة

وشهد سوق الفاكهة بالإسماعيلية استقرارًا للأسعار، منذ يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي ما بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.