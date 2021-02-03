طرح أراض سكنية مميزة في 5 مدن جديدة خلال أيام: السداد على 3 سنوات

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حين لآخر، عددًا كبيرًا من قطع الأراضي داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، لكنها تتفق جميعًا من حيث شروط الحصول، ونظام السداد.

وتُسدد ثمن قطع الأراضي التي تطرحها الوزارة داخل المدن الجديدة، بنظام تقسيط الذي يمتد إلى 3 سنوات، تسهيلاً على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، للبناء عليها والاستقرار بها.

ووفرت الوزارة تسهيلات عدة للمواطنين الراغبين فى الحصول على قطعة أرض ضمن الطرح، ولكنهم لم يستطيعوا تحمل تكلفة الحجز بمفردهم، لذلك أتاحت الوزارة لأكثر من مواطن الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين 4 أفراد في القطعة الواحدة.

وتزامنًا مع تلك الطروحات، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بيان له، قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة.

يشترط عدم سحب جدية الحجز

وتتراوح مساحات قطع الأراضى المحدد طرحها، ما بين 430 و720 م2، حيث يتم طرح تلك الأراضى كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق، والذى تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ (24 – 25)/7/2020، ولكن يشترط عدم قيام المتقدم للحجز بسحب مقدم جدية الحجز حتى الآن.

التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني

وسيتم تخصيص الأراضي المقرر طرحها، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

7 فبراير المقبل إتاحة التفاصيل على الموقع الإلكتروني

أما عن تفاصيل طرح تلك الأراضى، وتشمل (شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد)، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 فبراير الجاري.

المدن المتضمنة طرح قطع الأراضى

وسيتم طرح تلك الأراضى، داخل 5 مدن جديدة، هي بدر، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة.