وزير الإسكان والمحافظ يتفقدان مشروع الشريط النهري بأسوان: نقلة حضارية

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها داخل نطاق مدينة أسوان الجديدة، التي من بينها مشروع الشريط النهري، الذي يُعد نقله حضارية وسياحية.

ووفق بيان للوزارة، فإنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدان بتكلفة استثمارية تصل لنحو مليار و 22 مليون جنيه، ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا، ويضم المشروع منطقة الفيلات 143 فيلا على مرحلتين، كما يضم مشروع الشريط النهري أيضا الممشى السياحي الجاري بطول 1500 متر، بينما يضم المشروع الحديقة النيلية بطول 6 كم، فضلا عن منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، والمجمع التجاري الترفيهي بمساحة 11.70 فدان، علاوة على أن مشروع الشريط النهري يضم أول مسرح روماني على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره لوزير الإسكان على الدعم اللامحدود الذى تقدمه الوزارة لمحافظة أسوان، لدفع عجلة العمل بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي ستعود بالنفع على المواطن الأسوانى في القريب العاجل، لافتا إلى أنه من أبرز المشروعات التي تم التنسيق عليها مشروع الصوت والضوء لكوبرى أسوان الملجم ببانوراما جمالية لمدخل نيل أسوان على غرار كوبرى روض الفرج، بجانب إنشاء مجمعات للمصالح الحكومية والهيئات القضائية والأمنية لتفريغ أسوان القديمة من جميع المباني، وبالتالي تخفيف الضغظ والتكدس السكاني عن مدينة أسوان القديمة، من خلال خلق تجمع عمراني واجتماعي واقتصادي متكامل يهدف إلى استيعاب 70 ألف نسمة ويستهدف توفير 16 ألف فرصة عمل بها.