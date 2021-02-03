«رغم ممارسة الشذوذ».. الضحية الرئيسي لطبيب الأسنان «شاهد مش متهم»

ممثل ومطرب، واثنان من الشباب، وكلوا الدكتور حسن أبوالعينين، المحامي، لتقديم بلاغات ضد طبيب الأسنان «باسم. س»، مصحوبة بأدلة، توضح محاولة الطبيب التحرش بهم داخل عيادته الخاصة في حي الدقي، ما ترتب عليه القبض على المتهم تنفيذا لقرار النيابة العامة، خاصة مع تقديم المحامي فيديوهات تجمع بين الشاهد الرئيسي في القضية «أ. س»، ورغم أنّ طبيب الأسنان المتهم ألقى القبض عليه بناء على فيديوهات جمعته مع الشاب، لكن الأخير لم يعامل معاملة «المجرم» واعتبر «شاهد» رغم أنّه «شريك» بحسب محتوى الفيديو الذي يسجل مشاهد من ممارسة الشذوذ.

محامي الضحايا: الشاب بادر بالإبلاغ عن الجريمة وتعرض للإكراه

المحامي حسن أبوالعينين، مقدم البلاغ ضد طبيب الأسنان «باسم. س»، بتوكيل من 4 أفراد أنّ موكليه لم يتم توجيه أي عقوبات ضدهم، حيث جرى تصويرهم تحت الإكراه والتهديد، وهو السبب الأول والأساسي، أما الثاني فيتمثل في أنّهم بادروا بالإبلاغ عن الجريمة، واستنادا على المبدأ القانوني الذي ينص على «من بادر بالابلاغ يعفي من العقاب».

وفيما يخص عدم حصول محامي الطبيب المتهم بالتحرش على أوراق التحقيقات حتى الآن، أوضح أنّه تولى القضية وقت سير التحقيقات، وفي هذه الحالة غالبا ما تفضل النيابة عدم خروج أوراق القضية إلا بعد الانتهاء من التحقيقات حفظا على سرية التحقيقات والأدلة.

وكان كمال يونس المحامي بالنقص، تولى الدفاع عن الطبيب المتهم بالتحرش «باسم. س» قبل عدة أيّام، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه قدّم طلبا للنائب العام للاطلاع على اوراق القضية ولم يحصل على نسخة منها حتى الان.

وكان طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، قال في اعترافاته خلال التحقيقات التى جرت معه، بعد اتهامه بهتك عرض 5 رجال بالقوة، إنّه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، ما زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.