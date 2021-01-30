أبوالحسن: طبيب الأسنان عرض على أحد ضحاياه مبالغ تعدت المليون جنيه

قال الفنان عباس أبو الحسن، إن أسرة الطبيب المتهم بالتحرش به عرضت عليه التصالح وألا يستمر في الحديث عن فضائحه، مشيرًا إلى أنه كان مصرًا على استكمال مشوار التقاضي، لكنه فضل الصمت في نهاية المطاف، لكن الفنان تميم يونس أرسل له رسالة صوتية على تطبيق انستجرام، قال له فيها إن نفس الطبيب تحرش به

وأضاف «أبو الحسن»، في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «في طريق الجيم الذي أتدرب به نشر الطبيب لافتات إعلانية تحمل صورة له وهو يبتسم، وعندما رأيتها بعد رسالة تميم يونس بكيت، لأنه جرى تخديره، فقد كان هذا الأمر مرعبًا ومربكًا للغاية، وأكثر من نجم تحدثوا لي عن أشياء نسخة طبق الأصل مما حدث لتميم ومنهم لاعب كرة شهير».

وتابع: «نفس الشخص تحرش بنحو 15 فنانا وصديقا من شلتنا وضربوه، ولما بدأت الحملة ضده، جالي شهادات بس مكنش معايا تميم ولا أهم شاهد اللي مقلش اسمه وكان معه فيديوهات مرعبة للطبيب، وكان شغال في شركة معينة، وكان جسمه كويس، والدكتور عجبه جسمه، هو كان بيحب الأجسام الرياضية الحلوة، وابتدا يقول له إيه الحلاوة دي، لكن التاني طلب منه إنه يلعب كرة، فقال له إنه يعرف بتوع الأهلي والزمالك، ومسكه من العضو الذكري».

وأردف: «الراجل اتضايق ومشي ومرجعلهوش واشتكى لمديره، لكن الطبيب بلغ في اليوم الثاني إن ساعته سُرقت عشان يرجعه تاني، فراح له تاني، وقدر بالهداية والمساومة والإقناع وإن الراجل كان صغير، وأجبره على إقامة علاقة كاملة معه، وكان يساومه بهذه الفيديوهات، وعرضوا عليه فلوس خاصة إنه كان خايف ومحتاج فلوس، وعرض عليه مبالغ تعدي المليون جنيه، لكنه في الآخر وثق فيّ وكان نفسه يرجع له حقه، وجات له فرصة رائعة إنه يتطهر، وده اللي حط الطبيب وراء القضبان».

وأتم: «الدافع الأساسي لي لكي أستأنف القضية، أن ابني لم أعش معه في طفولته، وعلمت أنه عندما صغيرًا تعرض لموقف في غاية الرعب وعانى من الاكتئاب النفسي لسنوات وأدمن الكحوليات وحتى الآن فإنه يحاول أن يعالج من الأمر، ولما جات لي فرصة إني أساعد الناس دي كلها ساعدت، ده غير إنه عمل لي إنذار وبعدها كلمني تميم وموضوع الفيديوهات طلع والدنيا اتقلبت 180 درجة».