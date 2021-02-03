"إصدار الشهادات ومنح التراخيص".. 13 مهمة لهيئة تطوير التعليم الجديدة

تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب اليوم مناقشات مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث يناط بالهيئة بعض المهام بحسب ما جاء بقانونها رقم 82 لسنة 2006.

ونصت مادة (4) على أنه للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص:

13 مهمة يناط بالهيئة تنفيذها

1 ـ وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم، وإعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك، وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة.

2 ـ وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع.

3 ـ وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد.

4 ـ وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي.

5 ـ وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها، في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية.

6 ـ تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي.

7 ـ إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاءها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.

8 ـ تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور، وما يلزم اتخاذ من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب.

9 ـ مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم، بالتنسيق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية.

10 ـ الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيها الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم، والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم فى هذه الأعمال.

11 ـ اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.

12ـ إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة.

13ـ المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم.