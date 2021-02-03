«الملا» و«الوزير» يبحثان تطبيق تسهيلات بترولية بموانئ الإسكندرية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً مشتركاً بمقر وزارة البترول حضره عدد من قيادات الوزارتين لبحث أولويات التعاون بمجال تطوير واستغلال التسهيلات البترولية بموانئ الإسكندرية، في إطار حرص الوزارتين على تكامل الجهود لرفع كفاءة البنية الأساسية في هذا المجال الحيوي.

البدء في تنفيذ إجراءات تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة جونة حوض البترول بميناء الإسكندرية

واتفق الوزيران، على البدء في تنفيذ إجراءات تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة جونة حوض البترول بميناء الإسكندرية والتي تشمل تطوير 5 أرصفة مخصصة لشحن وتفريغ واردات المنتجات البترولية وكذلك السلع التموينية بما يسهم في تحقيق التشغيل الأمثل وتعزيز قدرات الميناء والحفاظ على البنية الأساسية بجونة حوض البترول بالميناء، وتمّ الاتفاق على الاستعانة بشركة بتروجت الذراع التنفيذي لقطاع البترول لتنفيذ أعمال المشروع.

وتطرق الاجتماع، إلى استعراض عدد من جوانب التعاون بين شركات قطاع البترول وهيئة ميناء الإسكندرية شملت الموقف الحالي للعلاقة التعاقدية بين الجانبين لاستغلال الميناء الفرنساوي وميناء الدخيلة، علاوة على بحث سبل التعاون لتعديل مسارات الأنابيب الناقلة للمنتجات البترولية والخام في بعض مشروعات تطوير الموانئ والتي تشمل إقامة منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية.

وتمّ الاتفاق على تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارتين لسرعة التنسيق للبدء في إنجاز مشروع تطوير جونة حوض البترول والأرصفة البحرية الخاصة بها والعمل على تذليل أي تحديات في مختلف جوانب التعاون بين قطاعي البترول والنقل في مجال تطوير الموانئ واستغلالها بالشكل الأمثل، وكذا بحث باقي الموضوعات المشتركة.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة متابعة دورية برئاستهما لمتابعة تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه وتأكّيد الالتزام باتخاذ خطوات فعّالة وسريعة.

حضر الاجتماع، كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للتجارة الداخلية والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة وحماية البيئة، وسعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد صبحى رئيس شركة الاسكندرية للبترول، ومن وزارة النقل الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ومساعد الوزير للنقل البحري هدى عطية، ومساعد الوزير لمتابعة المشروعات الدكتور مروان شديد، والمستشار القانوني للوزير الدكتور أحمد عبدالرحيم.