«البترول»: الانتهاء من مجمع إنتاج البنزين بأسيوط وبدء التشغيل التجريبي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاهتمام الشديد بمحافظات الصعيد والتي لها أولوية كبرى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من المشروع الخاص بمجمع إنتاج البنزين بمحافظة أسيوط وبدأ التشغيل التجريبي لها ومن المتوقع أن يشهد افتتاحا رئاسيا قريبا لها.

وأشار الملا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبا على أعضاء المجلس، إلى مشروع مجمع إنتاج السولار «التكسير الهيدروجينى»، التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية، ومن شأنه تلبية احتياجات وجه قبلي.

ونوه الملا، إلى ما شهده العامان الماضيان من إنشاء مستودعات للبوتاجاز في محافظة سوهاج والمربوطة بأسيوط، بما يلبي احتياجات وجه قبلي، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعي لوجه قبلي والتوسع فيه.

ولفت وزير البترول إلى أنه في ضوء التوجه الرئاسي بتطوير الريف المصري، فمن المتوقع ضبط البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي، وحين الانتهاء من الصرف الصحي نكون جاهزين لتوصيل الغاز الطبيعي.

وفي سياق متصل، أكد المهندس طارق الملا اهتمام الوزارة بالشباب، وأن هناك برامج لتنمية قدرات الشبابية، وتمكينهم، لافتاً إلى أنه يتم الدفع بالشباب للتدريب في الخارج بل وتوفير فرص عمل لصقل مهاراتهم، وعندما يعودون إلى القاهرة يتم وضعهم في مواقع ومراكز مختلفة.

ولفت إلى أن الحديث عن تحويل مصر إلى مركز لتجارة وتداول المواد البترولية أمر حتمي ليس فقط لموقعها الجغرافي فقط وإنما أيضا بحكم الاكتشافات المستمرة للطاقة.

وقال الوزير إن مصر تعمل على تعظيم موارد الغاز الإقليمي وليس المصري فقط، مؤكدا أن لدى مصر القدرة على أن تصبح مركزا لهذه الصناعة.

ولفت إلى أن الوزارة نجحت خلال المرحلة الماضية في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذه الصناعة الحديثة وذلك عبر عوامل الثقة التي تبعث بها مصر من أجل توفير الأمن والاستقرار وكذلك عدد سكان الدولة الذي يمثل أيضا أيدى عاملة لهذا القطاع.

وأشار إلى أن مصطلح مستشارين للوزير غير دقيق وكل ما يثار بشأن هذا الأمر غير دقيق، موضحا أن الوزارة تقوم بتعيين مساعدين للوزراء وأغلبهم من الشباب ويتم تدريبهم عبر الوسائل الدولية للاستفادة منهم في تنمية وتطوير قطاع البترول.

وقال المهندس طارق الملا، إن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أولوية أولى لنا في الفترة الراهنة، مشيرا إلى السعي لتوصيل الغاز للمدن البعيدة عن طريق الغاز المضغوط باستخدام التكنولوجيا.

جاء ذلك ردا على شكاوى النواب من زيادة تكاليف توصيل الغاز للمنازل، أكد الوزير في تعقيبه على ملاحظات الأعضاء أمام الجلسة العامة للبرلمان.

وأعلن وزير البترول، أنه متاح التقسيط في بعض الحالات، مشيرا إلى أنه وفقا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من الممكن أن يتم توصيل الغاز مجانا لبعض الفئات التي تستحق.