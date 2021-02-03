بعد التقييم وتقارير الرقابة.. تغيير رؤساء شركات الكهرباء خلال أيام

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، الأربعاء، من وضع الملامح النهائية لحركة تغييرات روؤساء شركات توزيع وانتاج الكهرباء، المقرر الإعلان عنها خلال أيام.

وجاءت القوائم النهائية للمرشحين الجدد أو المُبعدين، بعد إعادة تقييم روؤساء الشركات الحاليين لاستكمال المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة بالخطط الاستثمارية والطموحة للعام المالي الحالي،وانتهاء الأجهزة الرقابية من فحص ملفات اسماء المرشحين الجدد لتولي المناصب القيادية بالشركات.

مواجهه ظاهره نسبة الفقد الفني والتجاري

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجدده عن أن مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء، برئاسة المهندس جابر دسوقي، اجتمع مع كل رئيس شركة توزيع علي حدة لمناقشة حلول شاملة لمواجهه ظاهرة نسب الفقد الفنى والتجارى، للحد منها بعد أن زادت نسبة الفقد إلى درجات غير مسبوقة لدرجة إن بعض الشركات وصل الفقد فيها إلى 20% في حين تعلن أرقام غير حقيقية لا تعبر عن الواقع.

تجاهل شكاوي المشتركين دون البت فيها

وقال المصدر، إن من أهم أسباب حركة التغييرات لروؤساء الشركات، شكاوى المشتركين المتكررة من إغلاق كبار المسؤولين ببعض الشركات مكاتبهم على أنفسهم وعدم التفاعل مع الشكاوى، وتركها لصغار الموظفين للتعامل معها دون البت فيها، خاصة المتعلقة بفواتير الكهرباء والعجز الصارخ في نسب التحصيل رغم توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بحل المشاكل التي يعاني منها المواطنين وتقديم كل التسهيلات لتحسين الخدمه بشكل يرضى المواطن.

انجاز الأعمال بطريقة آمنه تحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع

وأشارت مصادر بوزارة الكهرباء إلى أن الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم الشبكة وتحسين كفائتها وتقليل الفقد جاءت اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة لإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر قرارًا وزاريًا برقم 11 لسنة 2019 بتاريخ 15 من شهر يناير من العام قبل الماضي بتعيين مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمن سياسة الوزارة الكهرباء لتحسين جودة الخدمة للمشتركين ورفع معدلات الأداء لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع والاستغلال الأمثل للموارد وإدارة الأصول بكفاءة وفاعلية وحوكمة العمل بكافة الشركات.