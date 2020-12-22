بريد الوطن.. وجِّه بتركيب العدادات لمنزلنا يا وزير الكهرباء

لدينا منزل بناه والدى منذ عام 1998، فى قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وتم توصيل الكهرباء للمنزل من وقتها، ثم حدث أن مدت شركة الكهرباء خط ضغط عالٍ بجوار المنزل، وحين طلبنا تركيب عدادات إضافية فى المنزل من مجلس القرية، وحصلنا على موافقة، فإن شركة الكهرباء رفضت، بدعوى أن خط الضغط العالى يمر من جوار المنزل، شرحنا لهم أن بناء المنزل سابق على مد خط الضغط العالى، لكنهم لم يستمعوا لنا، رغم أننا قدمنا ما يثبت صحة ما قلناه من أوراق ومستندات.. نناشد السيد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، توجيه المسئولين فى الشركة بفحص حالتنا وتركيب العدادات فى أسرع وقت.

على محمود أحمد- طهطا - سوهاج

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