بريد الوطن.. أنقذنا من انقطاع التيار بدمياط يا وزير الكهرباء

نشكو نحن سكان شط جربية بجوار مخازن عبدالوهاب موسى، بحوض تعلب بمحافظة دمياط، من تكرار انقطاع التيار الكهربائى بصورة يومية عن المنطقة، قُمنا بتقديم عدد من الشكاوى للخط الساخن عشرات المرات، وكان الرد أن كل هذه الأعطال سببها كشك المحولات (الفيومى) الخاص بهذه المنطقة، بدعوى عطل المفاتيح والسكاكين بالكشك، لذلك نناشد السيد الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء، توجيه المسئولين فى شركة الكهرباء بدمياط بمراجعة هذا الكشك من مفاتيح وسكاكين لكثرة أعطاله بصورة متكررة ولعدم تكرار ذلك، رحمة بأهالى المنطقة الذين يعانون منذ فترة طويلة.

نعيم نعيم السلامونى

شط جربية - دمياط

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