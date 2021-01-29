أهداف الاستراتيجية الوطنية للدارسين بالخارج بينها الاستثمار في البشر

تبدأ وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بعد غد، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين في الخارج، وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، ويوم الأحد سوف تقوم وزارة الهجرة بإطلاق الاستراتيجية بشكل متكامل، والفعاليات والزيارات والأنشطة المتنوعة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إدماج شباب مصر الدارسين بالخارج، واستطلاع آرائهم والاستفادة من تجاربهم.

ومن أبرز ثمار مبادرة «شباب الدارسين بالخارج»، التي أطلقتها الوزارة منتصف العام الماضي، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي اشتملت على 17 زيارة للمشروعات القومية والمناطق التراثية، وما قدمته الدولة من جهود لتطوير العشوائيات والنهوض بمستوى المصريين، ويرصد التقرير التالي أهداف الاستراتيجية الجدية لشباب المصريين في الخارج:

أهداف استراتيجة شباب المصريين في الخارج

- ربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم، وإطلاعهم على ما تقوم به الدولة المصرية، وأهمية التزود بالعلوم والمعرفة للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية.

- ربط شباب المصريين بالخارج، بالفرص المتاحة للتدريب والعمل، بالإضافة إلى الفعاليات التي تطلقها الوزارة للشباب المصري بالخارج.

- عرض روابط الطلاب المصريين بالخارج وطرق التواصل معهم، لتسهيل مهمة الدارسين الجدد.

- تبادل الخبرات والتعاون بما يخدم جهود الدولة المصرية، ومشاركة أبنائها في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

- تخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.

- توجيه وتكليف من القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، بما يتماشى مع سياسة الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر

- إعداد وتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، ودعم واستثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم، وربطهم بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة، أجندة مصر 2030، وجهود الوزارة في توطين أهدافها بالمحافظات المختلفة.