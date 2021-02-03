العليا للصحة في فرنسا : «أسترازينيكا» غير موصى به لمن يتجاوزون 65 عاما

أوصت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، بعدم استخدام لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، التابع للشركة البريطانية «أسترازينيكا»، هو ثالث لقاح مصرح به في البلاد، مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وذلك بسبب نقص البيانات المتاحة حاليا حول فعاليته لهذه الفئة العمرية.

وقالت «دومينيك لو جولوديك» رئيسة الهيئة العليا للصحة في فرنسا، إنه يوجد نقص في المعلومات فيما يخص نجاعة هذا اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، موضحة أن هذه المعلومات سوف تتوفر خلال الأسابيع القادمة وأن الدولة في انتظار هذا الأمر وأوصت باستعماله للمرضى الذين يبلغ عمرهم أقل من 65 عاما، بحسب ما ذكره راديو «فرنسا الدولي» اليوم الأربعاء.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد رأت أن لقاح «أسترازينيكا» آمن للاستخدام ويوفر استجابة مناعية جيدة ومع ذلك، لا توجد حتى الآن بيانات حول مدى فعالية اللقاح في الحماية من مرض (كوفيد-19) الشديد في الفئات العمرية الأكبر سنا.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن اللقاح الذي أنتجته جامعة أكسفورد البريطانية «غير فعالة تقريبا» بالنسبة لهذه الفئة العمرية، كما نصحت ألمانيا بعدم إعطاء اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وفي المقابل، دافعت شركة «أسترازينيكا» عن اللقاح ضد الاتهامات بأنه غير فعال لمن هم فوق 65 عاما.