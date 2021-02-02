الصحة توضح سبب عدم حصول كبار السن على لقاح استرازينيكا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم حصول الأشخاص فوق 65 عاما على لقاح استرازينيكا، الذي وصلت أولى شحنات منه قبل يومين بجرعة تصل إلى 50 الف عبوة.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنّ التجارب السريرية التي أجريت على لقاح استرازينيكا، لم تشمل الحوامل والأطفال وكبار السن فوق 65 عاما، موضحا أنّ هذه الفئات لن تحصل على لقاح استرازينيكا.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ لقاح استرازينيكا يختلف عن لقاح «سينوفارم» الصيني، والتجارب السريرية التي أجريت عليه تضمنت كبار السن، ومصر شاركت في التجارب السريرية التي أجريت عليه من خلال تجربة «معا من أجل الإنسانية» بنحو 3 آلاف متطوع.

لن يحصل مواطن على لقاح كورونا إلا بعد التأكد من فعاليته وسلامته

وتابع: «لن يحصل أي مواطن على لقاح فيروس كورونا المستجد، إلا بعد التأكد من سلامته وفعاليته»، مشيرا إلى وجود فريق بحثي متخصص في دراسة اللقاحات التي يتم اعتمادها ودراسة خصائصها المختلفة من حيث التجارب السريرية التي أجريت على اللقاحات وفي اي دول، ومن أُجري عليهم التجارب، وخصائص الفيروس من حيث طريقة تخزينه وإمكانيه حفظه لدينا وأسعاره، وكل ما يتعلق باللقاح لضمان فعاليته وسلامته على المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ حملات التثقيف الصحي والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في مقار العمل والأماكن العامة من خلال المنشورات التي تبثها الوزارة، كان لها أثر إيجابي في انخفاض معدلات الإصابات بالفيروس.

معدلات الاصابة انخفضت بين الفئات التي تتحرك بشكل يومي

وأوضحت المصادر، أنّ معدلات الإصابات بين الفئات التي تتحرك بشكل يومي خارج المنزل، حيث انخفضت مقارنة بالوضع خلال الموجة الأولى، بما انعكس على الحفاظ على المؤشر الاقتصادي والقوى البشرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 471 متعافيا من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.