عضو فريق أكسفورد: لقاح استرازينيكا يمنع أعراض كورونا الشديدة بنسبة 100%

قال الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن هناك آمالا متعلقة على لقاح أكسفورد- اكسترازينيكا، نظرا لسهولة إنتاجه وتصنيعه وقدرته العالية على الحماية من المرض، وتصل قدرته على منع الأعراض الشديدة والدخول للمستشفى بنسبة 100%، متابعا: «أي حد بياخد اللقاح في الغالب مش بيدخل في أعراض شديدة».

نسبة الحماية من لقاح أكسفورد 90%

وأضاف «سالمان»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن نسبة الحماية من لقاح أكسفورد تتراوح ما بين 70 – 90%، وهي نسبة من شأنها إحداث سيطرة على انتشار الوباء حاليا، لافتا إلى أن الطريقة المستخدمة في تصنيعه موجودة منذ أكثر من 30 عاما، لذلك فهي آمنة، كما أن هناك لقاحات معتمدة تستخدم مثل هذه الطريقة.

تصنيع مليار جرعة كل 3 أشهر

وأشار إلى أنه جرى التعاقد مع أكثر من 30 مكان لتصنيعه خلال العام الجاري وهو من شأنه توفير 5 مليارات جرعة، كما أن الاتحاد الأوروبي متعاقد وحده على 400 مليون جرعة، لافتا إلى أن الشركة صرحت بأنها ستحاول توفير كل 3 أشهر مليار جرعة، متوقعا إنتاج كميات كثيرة خلال نهاية فبراير أو مارس وبالتالي يمكن خلال هذه الفترة وصول دفعات لمصر.

التصريح لاستخدام اللقاح لما فوق 18 عاما

ولفت إلى أنه بناء على المعلومات المتاحة الآن، التصريح لاستخدام لقاح أكسفورد لمن هم في سن 18 عاما فيما فوق، وبالطبع الأهمية لكبار السن، مؤكدا أنه آمن تماما لهذه الفئات، ويجرى حاليا إجراء تجارب سريرية في الولايات المتحدة على 30 ألف متطوع بشأن التطعيم لما تحت 18 عاما، مشيرا إلى أن الأولوية حاليا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو لها تأثير سلبي عند الإصابة بكورونا مثل القلب والضغط، والأطقم الطبية.