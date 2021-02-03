«الصحة» عن الإصابات الفعلية لكورونا: اضربوا الأرقام الرسمية في 10

قال الدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنّ الأرقام التي تعلنها الوزارة واضحة وصريحة ولا جدال فيها، لكنها تعبر عن المواطنين الذين خضعوا لمسحات كورونا، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من المواطنين يخضع للعزل المنزلي، خاصة مع إتاحة العلاج في الصيدليات الخارجية، وبالتالي يمكن ضرب الأرقام الرسمية في 10 للوصول إلى الأرقام الفعلية على أرض الواقع.

وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية ببرنامج عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر زيد، أنّ فيروس كورونا تعرض للكثير من التحورات والتغيرات، وهو ما يحدث في أي فيروس: «الذروة والموجات لا أهمية لها في الوقت الحالي، مش شاغلين دماغنا دخلنا الموجة الثانية أو الثالثة، لكن السؤال الأهم هو موعد الحياة الطبيعية، خاصة أن العلماء خايفين من التطورات الجينية وتأثيرها على خطورة الفيروس مش على انتشاره».

وتابع أنّ تحورات فيروس كورونا تقدر بالآلاف، لكن ليس فيها من الأهمية ما يؤثر على خطورته: «كل أمصال ولقاحات كورونا ما زالت فعالة ضده، فكل التحورات عبارة عن تحورات في البروتين الشوكي، لكن لا يؤثر على فعالية الأمصال، وبالتالي فتحديث البروتوكول العلاجي لا علاقة به».

وأردف عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان: «اكتسبنا خبرات من الموجة الأولى لفيروس كورونا، ما جعلنا نواجه الأمر ونستخدم الأدوية في التوقيت المناسب والجرعات المناسبة للمرضى».