الصحة تستقبل شحنات لقاحات كورونا من منتصف فبراير حتى يونيو

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إنّه من المقرر أن تستقبل مصر شحنات من لقاحات فيروس كورونا بشكل مستمر بداية من منتصف الشهر الحالي وحتى شهر يونيو المقبل، موضحا أنّ اللقاحات ستكون من المتعاقد عليها، أو التي ستوفرها منظمة «جافي».

الجرعة الثانية للأطقم الطبية من اللقاح الصيني

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ مصر استقبلت دفعتين من لقاحين مختلفين وهما سينوفارم وكذلك استرازينيكا، مشيرا إلى أنّ الأطقم الطبية حصلت على لقاح سينوفارم الصيني والجرعة الثانية ستكون من نفس اللقاح.

أي لقاح فعال لكن نسبته ليست 100%

وأوضح المصدر أنّه ليس هناك أفضلية بين اللقاحات، فجميعها تعطي مناعة ضد الفيروس لكن ليست بنسبة 100%، لكن لها نسبة قوية في الوقاية من الفيروس، لافتا إلى أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح، ومن الوارد جدا الإصابة بالفيروس حتى بعد الحصول على اللقاح.

وعن الأحاديث بشأن عدم فعالية اللقاح، قال المصدر إنّ أي لقاح يأتي إلى مصر نتأكد من سلامته وفعاليته، فضلا عن اعتماد اللقاحات في دول كثيرة، متابعا أنّ مراحل التطعيم بدأت بالفعل «ليه الشك؟».

وأكد المصدر أنّ اللقاح يساهم بشكل كبير في قلة أعداد المصابين بالفيروس، فكلما زاد عدد االاشخاص الحاصلين على لقاح كورونا، كلّما قلّ عدد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130514 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا وغيره من أي فيروسات معدية أخرى.