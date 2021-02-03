مفاجأة..الصحة العالمية من ووهان الصينية: لا نستبعد هروب كورونا من مختبر

بعد نحو أسبوع من زيارة فريق منظمة الصحة العالمية الميدانية لمدينة ووهان الصينية للتحقيق في منشأ كورونا، والتي شهدت تكتما من قبل أعضاء الفريق، كشف خبراء المنظمة أنهم حصلوا على بيانات لم يرها أحد من قبل، وأنهم يصلون إلى نتيجة ما، لكن لم يستبعدوا احتمال هروب الفيروس من مختبر ووهان بالصين.

ووصلت بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الأسبوع الماضي، وذلك بعد أكثر من عام من بدء تفشي الفيروس.

وأوضح الدكتور بيتر داسزاك، أحد أعضاء فريق التحقيق، «حصلنا على معلومات جديدة وجيدة في نفس الوقت»، قائلا: «إنها أشياء قيّمة للغاية، وبدأت في مساعدتنا في النظر في الاتجاهات الصحيحة لهذا الفيروس»، وفقا لشبكة «سكاى نيوز».

وأضاف داسزاك، أن الزيارات الميدانية قدمت للفريق معلومات قيمة ،وخاصة سوق المأكولات البحرية فى ووهان «الميدنة التى ظهرت بها أول حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد»، قبل أن يتفشى في الصين والعالم.

وتابع: «أجرينا جولة فى سوق ووهان والتقينا بمديري السوق مع البائعين الذين عملوا هناك وأشخاص من المجتمع وطرحنا عليهم الأسئلة»، مضيفا: «تحدثنا إلى الأشخاص الذين جمعوا عينات من أرضية السوق ثم جاءت نتيجة الاختبار إيجابية».

ويجرى خبراء منظمة الصحة العالمية بزيارة معهد ووهان لعلم الفيروسات اليوم، وقال الدكتور بيتر داسزاك، «سنصدر في نهاية هذه المهمة تقريرا يحتوي على بعض المؤشرات على السيناريوهات الأكثر ترجيحا».

كان الباحثون في المعهد الصيني قد تعاملوا مع فيروسات كورونا لكنهم رفضوا الادعاءات بأن الفيروس ظهر نتيجة للتسرب، فيما قال الدكتور دازاك لشبكة «سكاي نيوز»: إنه لم يتم استبعاد هذا الاحتمال.

وأثارت الصين الشكوك حول تسببها في تفشي الفيروس بعد عرقلة تحقيقات منظمة الصحة العالمية في منشأ كورونا على مدار العام الماضي، وتعمل الصين على تبرئة نفسها من تفشي الفيروس، وسط اتهامات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والإدارة الأمريكية بتسببها في تفشي الفيروس.

وبمجرد تفشي فيروس كورونا عالميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا وتكرارا أن الصين مصدر تفشي فيروس كورونا وأطلق على «كوفيد 19» الفيروس الصيني.

وأشار ترامب في سياق تصريحات له، قائلا: «لقد ضربنا فيروس خبيث كان من المفترض ألا يسمح له بالإفلات خارج الصين، كان يجب عليهم إيقافه من المصدر ولكنهم لم يفعلو».

ووفقا للدكتور داسزاك «حتى إذا تم اكتشاف أصل الفيروس فإن المتغيرات الجديدة للفيروس تعني أننا سنعيش مع كورونا إلى الأبد».