نائب يطالب بتحسين أجور هيئات التدريس: دفعت 160 ألف جنيه عشان الدكتوراه

«لدينا 1.4 مليون معلم يعانون من تدني أجورهم، كما أنّ وجود أساسي للأجر وأساسي الاستقطاع، يمثل مشكلة كبيرة في الأجور».. بيان عاجل، قدّمه خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تدني أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

الرئيس السيسي أكبر داعم للمعلم

وطالب بدوي، وزير المالية، بالعمل على تحسين أجور هيئات التدريس وفقا للتوجيهات الرئاسية، إذ إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر داعم للمعلم في مصر، حيث نادى من قبل بتحسين أوضاعهم المادية، متابعا: «أساسي الأجر ثابت من 30 يونيو 2015، وأساسي الاستقطاع لحد 30 يونيو 2020».

هيبة أعضاء هيئة التدريس يرثى لها

تابع البيان أنّ «المعلم أصبح غير قادر على إيجاد لقمة عيشه، ولا يستطيع الإنفاق على أسرته»، مرجعا السبب إلى تدني أجور المعلمين: «حتى هيبة أعضاء هيئة التدريس بقى يرثى لها».

«كنت الأول على دفعتي 4 سنين في الجامعة، وكان مرتبي 2200 جنيه، والمفروض المبلغ ده يكفيني عشان ألبس كويس وأخلص الدكتوراه والماجستير في 10 سنين».. قال النائب، متابعا أنّه أنفق من ماله الخاص بعيدا عن راتبه، 160 ألف جنيه، وإجمالي ما تقاضاه بعد 13 سنة عضوا في هيئة التدريس بلغ 5 آلاف جنيه، وهذا أمر «غير عادل بالمرة».

وتساءل النائب: «كيف تحاسبني على أساسي 2015 بإجمالي 264 جنيها، وتستقطع معاشا متغيرا 565 جنيها بعد 13 سنة خدمة؟»، لافتا إلى أنّ أحد أعضاء هيئة التدريس توفي، وتحصل أسرته الآن على معاش قدره 850 جنيها.