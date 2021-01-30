ضبط مصنع لإنتاج «الكبتاجون» ومخدرات بـ10 ملايين جنيه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية من ضبط مصنع لإنتاج أقراص «الكبتاجون» المخدرة، تم العثور بداخله على كمية كبيرة من المواد المخدرة، تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين جنيه، كما تم ضبط عناصر من تشكيل عصابي دولي من القائمين بتشغيل المصنع.

وأكدت مصادر أمنية ورود معلومات إلى العميد مفيد فوزي، مدير منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام 10 أشخاص، بينهم 3 يحملون جنسيات دول عربية، وتتوافر معلومات جنائية عن عدد منهم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج الأقراص المخدرة، وخاصةً عقار «الكبتاجون».

وبتشكيل فرق بحث، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات، تجهيز المتهمين إحدى المزارع، كائنة بمحافظة الإسماعيلية، بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير المخدرة، بقصد الإتجار فيها محلياً، والتصدير إلى عدد من الدول العربية.

وتمن تنفيذ حملة أمنية مكبرة، تمكنت من ضبط 25 ألف قرص مخدر لعقار «الكبتاجون»، وكمية من مخدر «الأيس»، تزن كيلو جرام، وكمية من مخدر «الحشيش» تزن 950 جراماً، إضافة إلى 72 قرص لعقاقير «ترامادول وتامول وترمال»، وكمية من مخدر «الماريجوانا» بوزن 350 جراماً، وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة، والماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف.

وأشارت مصادر إلى أن تزايد انتشار المواد المخدرة، خاصةً الكيميائية، في محافظة الإسماعيلية، خلال الفترة الأخيرة، يرجع إلى قربها من محافظة بورسعيد، حيث يجري ضبط شحنات كبيرة من المواد المخدرة بها، أثناء محاولة تهريبها عبر ميناء بورسعيد.

وكشف بيان سابق لوزارة الداخلية عن أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط أكثر من 8 أطنان و225 كيلوجرام من مخدر «الحشيش»، وأكثر من 8 ملايين قرص من عقار «الكبتاجون» المخدر، داخل حاوية بميناء بورسعيد، وبلغت قيمة المضبوطات حوالي 612 مليون جنيه.

وأكدت مصادر أمنية أن عمليات متابعة العناصر الإجرامية، المعروف عنها الترويج للمواد المخدرة، تتم بشكل مستمر، وخاصةً من لهم معلومات جنائية في الترويج للمخدرات.